Росія систематично та широкомасштабно втручалась у вибори в США – Роберт Мюллер свідчить в Конгресі

Колишній спецпрокурор Роберт Мюллер, який майже протягом двох років розслідував втручання Росії у вибори США та закиди про можливу змову команди Трампа з Кремлем, сьогодні знову свідчить в Конгресі. На слуханнях в Юридичному комітеті Палати представників США він підтвердив, що його слідчі дійшли висновку про те, що уряд Росії систематично та широкомасштабно втручався у президентські вибори у США 2016 року.

Під час слухань, законодавці почули підтвердження того, що Манафорт ділився з Климником, якого звіт незалежного прокурора США пов'язав із спецслужбами Росії, інформацією про стратегію кампанії кандидата Трампа

Зокрема законодавці почули підтвердження того, що тодішній голова передвиборчої кампанії Пол Манафорт ділився з Костянтином Климником, якого звіт незалежного прокурора США пов'язав із спецслужбами Росії, інформацією про стратегію кампанії кандидата Трампа та результатами опитування американських виборців у критично важливих для перемоги штатах.

Спецпрокурор Мюллер також підтвердив, що між представниками передвиборчої команди Трампа та російськими агентами за цей час відбулось 126 контактів.

«Американський народ дізнався про кілька речей. По-перше, росіяни хотіли, щоб Трамп переміг. По-друге, Росія провела систематичну та широкомасштабну кібер кампанію. Росіяни зламали комп’ютери Демократичного Національного Комітету і отримали доступ до передвиборчої стратегії демократів. Голова (передвиборчої кампанії республіканців- ГА) зустрічався з російськими агентами і неодноразово надавав їм внутрішню інформацію, результати опитувань та інформацію про виборчі настрої у ключових штатах. У той час, коли росіяни купляли місця для реклами та розповсюджували пропаганду з метою впливу на результати виборів, вони були озброєні інсайдерською інформацією, яку вони вкрали, зламавши комп’ютери демократів, та яку їм надав голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт», - підсумувала інформацію отриману під час слухань, конгресменка-демократка Зоі Лофґрен.

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