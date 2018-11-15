Посадовець ЄС вказала на Росію, як на основне джерело загроз для виборів в Європі

Високопосадовець ЄС назвала Росію основним джерелом діяльності з втручання до виборів в Європі, однак, зазначила, що інші навчаються у Москви, пише Радіо "Свобода".

"Ключові виборчі правила було порушено, або обійдено, зокрема, діючі закони стосовно прозорості фінансування передвибочих кампаній", - заявила Віра Юрова, Єврокомісар з юстиції.

"Найбільше вказують, що джерелом втручання до виборів в Європі є Росія", - зазначила Юрова, додавши, що "інші країни та зацікавлені діячі приватного сектору збільшують свої можливості з втручання до виборів".

"Тривають розслідування звинувачень у використанні темних грошей від невідомих джерел фінансування з третіх країн", - сказала вона звертаючись до європарламентарів.

Заява Юрової прозвучала 14 листопада під час дебатів Європарламенту з питання можливого впливу іноземних діячів на вибори до Європарламенту, які мають відбутись наступного року, зазначає видання.

Європейський Союз наразі розробляє план дій з подолання російської дезінформації та пропаганди. План має бути подано до ЄС у грудні.

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