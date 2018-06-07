Росія використовує студентів в якості зброї нової "холодної війни" - The Conversation

Росія - одна з найбільш популярних країн для навчання серед міжнародних студентів, особливо студентів з країн колишнього Радянського Союзу, пише Мая Чанкселіані з Оксфордського університету в статті для The Conversation.

На тепер, в РФ навчаються більше 243 752 студентів з-за кордону і Росія вважає, що залучення іноземних студентів є важливою геополітичною ціллю.

Російська урядова організація "Россотрудничество" в квітні розпочала кампанію під гаслом “Дуже ймовірно вітаємо з поверненням, або час додому!” з метою повернути російських студентів з "ворожих країн", зазначає дослідниця.

Установа пояснила: "Існують серйозні проблеми з безпекою для нашої молоді, яка навчається за кордоном. Вони можуть постраждати від провокацій в країнах, які є недружніми до Росії. Русофобські настрої негативно впливають на життя наших громадян за кордоном, наприклад, росіян, які живуть у Великобританії".

Фраза "дуже ймовірно", переконана дослідниця, стосується коментаря Терези Мей про те, що "дуже ймовірно", Росія відповідальна за отруєння Сергія та Юлії Скрипалів. Використання цього гасла вказує, що воно було спрямоване на студентів, які навчаються в Великобританії.

За повідомленнями, кампанія не мала значного впливу, і російських студентів не зворушили урядові попередження про "русофобію".

І це було не тільки з Великою Британією, але й із Туреччиною у 2015 році. Тоді на кордоні між Сирією та Туреччиною збили російський військовий літак. Москва одразу почала закликати своїх студентів повертатися, мовиться у статті.

"Ця політизація російської вищої освіти почалася ще за часів 'холодної війни', коли програми обміну стали надзвичайно важливими, особливо з появою комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі. Коли в Африці, Азії та Латинській Америці в середині 20-го століття почали поширюватися антиколоніальні рухи, СРСР побачив у цьому можливість поширити свою діяльність на країни, що розвиваються", – пояснює автор.

Тож тактика Росії не є чимось новим: Радянський Союз розглядав міжнародний набір студентів як важливий інструмент для виконання своїх експансіоністських намірів та спосіб отримання переваги над конкурентами, мовиться у статті.

Навчання міжнародних студентів в Росії розглядається як процес "формування проросійських національних еліт". В Росії переконані, що ці "національні еліти" допоможуть "просувати російські інтереси, включаючи в довгостроковій перспективі" в своїх країнах.

Сьогодні Росія акцентує особливу увагу на студентах із країн СНД та виділяє на це суттєве фінансування. В амбіціях – також країни Азії, Африки та Близького Сходу. "Міністерство освіти та Міністерство закордонних справ сподіваються, що це допоможе «покращити ефективність м’якої сили Росії", – зазначає автор.

Росія планує до 2025 року потроїти кількість іноземних студентів до 700 000. Тому, видається, політизація освіти в Росії триватиме.

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