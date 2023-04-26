Росія висилає 10 норвезьких дипломатів у відповідь на висилку 15-ти співробітників російського посольства, звинувачених у шпигунстві

Росія висилає 10 норвезьких дипломатів у відповідь на висилку п'ятнадцяти дипломатів Посольства Росії у Норвегії. Про це повідоміло Міністерство закордонних справ Росії на своєму сайті.

У російському МЗС послу Норвегії Роберту Квіле заявили, що висилка російських дипломатів була "ворожим кроком, який ще більше погіршив ситуацію в двосторонніх відносинах, що перебувають і без того на критично низькому рівні".

"Послу Норвегії [у Росії, - ред.] вручено ноту про оголошення "persona non grata" десятьох представників посольства Норвегії у Москві та апарату аташе з питань оборони, як захід у відповідь", - повідомляє МЗС Росії.

Відомство також заявило, що "будуть й інші заходи у зв'язку з недружніми діями Осло, включаючи запровадження обмежень на найм норвезькими дипмісіями персоналу з числа російських громадян".

Міністерство закордонних справ Норвегії каже, що його дипломатам повідомили, що вони повинні залишити Росію протягом короткого часу.

Речниця міністерства закордонних справ Норвегії Рагнгільда Сіменстад сказала, що норвезькі дипломати займаються дипломатичною діяльністю в Росії і не становлять загрози безпеці країни.

“Усі наші дипломати в Росії виконують звичайну дипломатичну роботу. Російська влада це добре знає”, - цитує CNN речницю норвезького МЗС.

Як повідомляв Голос Америки , Норвегія раніше цього місяця прийняла рішення вислати 15 співробітників російського посольства, яких Міністерство закордонних справ країни вважає офіцерами розвідки, що діяли під прикриттям дипломатичних посад.

«Їхня діяльність становить загрозу для Норвегії», – заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

Цього року також Німеччина Естонія, Нідерланди та Австрія вислали російських дипломатів на тлі боротьби з розвідувальним впливом Росії у Європі.

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