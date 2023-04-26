Актуально
- Голос Америки
Росія висилає 10 норвезьких дипломатів у відповідь на висилку 15-ти співробітників російського посольства, звинувачених у шпигунстві
Росія висилає 10 норвезьких дипломатів у відповідь на висилку п'ятнадцяти дипломатів Посольства Росії у Норвегії. Про це повідоміло Міністерство закордонних справ Росії на своєму сайті.
У російському МЗС послу Норвегії Роберту Квіле заявили, що висилка російських дипломатів була "ворожим кроком, який ще більше погіршив ситуацію в двосторонніх відносинах, що перебувають і без того на критично низькому рівні".
"Послу Норвегії [у Росії, - ред.] вручено ноту про оголошення "persona non grata" десятьох представників посольства Норвегії у Москві та апарату аташе з питань оборони, як захід у відповідь", - повідомляє МЗС Росії.
Відомство також заявило, що "будуть й інші заходи у зв'язку з недружніми діями Осло, включаючи запровадження обмежень на найм норвезькими дипмісіями персоналу з числа російських громадян".
Міністерство закордонних справ Норвегії каже, що його дипломатам повідомили, що вони повинні залишити Росію протягом короткого часу.
Речниця міністерства закордонних справ Норвегії Рагнгільда Сіменстад сказала, що норвезькі дипломати займаються дипломатичною діяльністю в Росії і не становлять загрози безпеці країни.
“Усі наші дипломати в Росії виконують звичайну дипломатичну роботу. Російська влада це добре знає”, - цитує CNN речницю норвезького МЗС.
Як повідомляв Голос Америки, Норвегія раніше цього місяця прийняла рішення вислати 15 співробітників російського посольства, яких Міністерство закордонних справ країни вважає офіцерами розвідки, що діяли під прикриттям дипломатичних посад.
«Їхня діяльність становить загрозу для Норвегії», – заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.
Цього року також Німеччина Естонія, Нідерланди та Австрія вислали російських дипломатів на тлі боротьби з розвідувальним впливом Росії у Європі.
Дивіться також:
Всі новини дня
Американські фахівці опікуються чорнобильськими собаками та досліджують ДНК тварин. Відео
Вже 6 років людям і тваринам в зоні відчуження ЧАЕС допомагають волонтери зі США. Вони відновили роботу відразу після звільнення станції від російських військ.
- Голос Америки
- Марія Прус
Як Латвія посилює власну безпеку й тренує свої сили нацгвардії на тлі загрози РФ. Відео
Латвія передасть Україні всі ЗРК Stinger, які є на озброєнні країни. Про це на засіданні контактної групи з оборони України на базі Рамштайн у минулу пятницю заявила міністерка оборони країни Інара Мурнієце. Вона також розповіла, що Рига продовжує реалізацію програми навчання українських військових.
- Голос Америки
Україна в «хорошій позиції» для контрнаступу – генерал Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі
Українці перебувають у «хорошій позиції» для контрнаступу проти російських військових, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє канал CNN.
«Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели разом з ними, українці перебувають у хорошій позиції», — сказав генерал Крістофер Каволі під час слухань у Комітеті зі збройних сил Конгресу в середу. Генерал додав, що військові США працювали з українськими колегами над можливістю неочікуваного для супротивника нападу.
Каволі також сказав, що сухопутні сили Росії сьогодні більші, «ніж вони були на початку конфлікту», незважаючи на численні втрати у війні проти України. Крім того, за його словами, окрім сухопутних сил, Росія має інші ресурси.
ВПС "втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків", - сказав він, зазначивши, що росіяни мають «ще 1000 винищувачів і бомбардувальників».
Також він додав, що російські сили в інших місцях «не зазнали негативного впливу» від війни в Україні, навівши приклад посилення патрулювання російських підводних човнів в Атлантиці.
«Однією з цих сил є їхні підводні сили. Важко говорити публічно…про підводну війну та наші зусилля у цій площині. Але я можу сказати, що росіяни активніші, ніж ми їх бачили за останні роки, і їхнє патрулювання в Атлантиці та по всій Атлантиці є на високому рівні, у більшості випадків на вищому рівні, ніж ми бачили за останні роки», – сказав генерал Крістофер Каволі.
На цьому ж слуханні генерал запевнив, що Збройні сили України отримають необхідну зброю вчасно для майбутнього контрнаступу проти російських військ, зазначивши, що понад 98 відсотків обіцяної Києву бойової техніки вже поставлено.
В матеріалі використані джерела CNN
- Голос Америки
Бухарестська дев'ятка виступила проти спроб відбудови російської імперії і за обговорення членства України в НАТО у липні
Міністри оборони Бухарестської дев'ятки, союзників зі східного краю НАТО і ЄС, підтримали Україну на шляху до НАТО та Європейського Союзу. Вони закликали обговорити майбутнє членство України в НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.
У спільній заяві, виданій за результатами зустрічі у Варшаві 26 квітня Бухарестська дев'ятка говорить, що майбутнє України – з Європою.
“Ми твердо підтримуємо Україну в її європейських та євроатлантичних прагненнях і продовжуватимемо допомагати Україні у підготовці до членства як в НАТО, так і в ЄС”, - сказано у заяві, виданій у середу.
При цьому відзначено, що члени НАТО можуть обговорювати майбутнє членство України в НАТО вже на липневому саміті у Вільнюсі.
Бухарестська дев'ятка також виступила проти спроб відбудувати російську імперію та продемонструвала єдність щодо безпеки східного флангу НАТО, - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Польщі.
Віце-прем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак також наголосив на тому, що спільні дії країн-союзниць мають вирішальне значення для перемоги над неоімперськими загрозами.
За його словами, неспровокована і невиправдана агресія Росії проти України зруйнувала основи безпеки в Європі.
“Ми повинні продовжувати підтримувати Україну та допомагати їй виграти цю війну. Ми повинні гарантувати її безпеку на найближчі роки”, – відзначив віце-прем’єр-міністр Польщі.
Вільнюський саміт НАТО “ще більше посилить безпеку всіх членів Альянсу” та “принесе тверді та конкретні рішення для стримування військової загрози Росії”, зокрема через впровадження нової моделі збройних сил та удосконалення оборонних планів НАТО, вважають члени Бухарестської дев'ятки, до яких приєнався і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
На зустрічі міністрів оборони дев'яти країн йшлося про майбутні дії, спрямовані на посилення безпеки в регіоні, розвиток військового співробітництва та нові плани побудови системи стримування та оборони.
“Ми говорили про військові плани, які будуть прийняті, плани побудови системи стримування та оборони для країн східного флангу НАТО [...] про спільні навчання, про розбудову оперативної сумісності між нашими збройними силами”, – сказав віце-прем’єр Польщі Маріуш Блащак.
У спільній заяві сказано і про консолідацію обороноздатності Молдови, Грузії і Боснії та Герцеговини, які “піддаються дестабілізуючій діяльності Росії”.
Бухарестська дев'ятка є міжнародною ініціативою дев'яти країн-членів НАТО з числа Центральної та Східної Європи – Польщі, Румунії, Болгарії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Словаччини та Угорщини. Вона була створена у 2015 році у столиці Румунії, Бухаресті, з метою поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північноатлантичного альянсу та протидії агресивній політиці та діям Росії на міжнародній арені.
Зокрема, йшлося про окупацію та анексія українського Криму навесні 2014 року, підтримку терористичних організацій на сході України та спроби дестабілізації країн регіону.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден під час візиту до Польщі у лютому цього року зустрічався з представниками країн Бухарестської дев’ятки.
З країн Бухарестської дев'ятки лише уряд Угорщини на чолі зі звинувачуваним в автократичних тенденціях Віктором Орбаном вирішив, що надаватиме тільки гуманітарну допомогу і заперечує навіть транзит в Україну зброї від інших держав.
Президент США Джо Байден заявив, що Бухарестська дев’ятка є «передовою колективної оборони» НАТО проти Росії.
Дивіться також:
Форум