Росіяни роками будували в США мережу фальшивих місцевих ЗМІ в соцмедіа

Американці довіряють місцевим ЗМІ і росіяни намагались скористатись з цього, пише NPR.

Нові деталі американського слідства стосовно російського втручання до виборів у США 2016 року свідчать, що оперативники російського «Агентства досліджень інтернету» IRA в Санкт-Петербурзі не лише видавало себе в соціальних мережах за американців, або поширювали несправжні новини.

Оперативники в сфері ЗМІ, які працювали на Агентство видавали себе за місцеві ЗМІ, наголошує видання.

NPR отримав інформацію про 48 акаунтів у Twitter, які діяли під виглядом місцевих новинних агентств, наприклад: @ElPasoTopNews, @MilwaukeeVoice, @CamdenCityNews and @Seattle_Post.

«Істотна кількість цих акаунтів видавала себе за місцеві новинні сайти, - говорить Брет Шейфер, аналітик з питань соціальних медіа Alliance for Securing Democracy – організації, яка відслідковує діяльність із впливу Росії і яка вперше помітила цей тренд.

IRA, наприклад, створив акаунт, який мав вигляд місцевої газети Чикаго Chicago Daily News. Ця газета не працювала з 1987 року.

Цей акаунт пов’язаний з IRA було створено в травні 2014 року і роками вони розміщали лише місцеві новини, створивши аудиторію у 19 000 послідовників на липень 2016 року.

Ці акаунти, очевидно, не поширювали дезінформацію. Насправді, вони поширювали справжні місцеві новини, збільшували читацьку аудиторію, завойовуючи довіру з невідомою метою.

«Вони їх створили з певною метою. Якщо вони в будь-який час хотіли б розморозити свою мережу тих, хто працював під виглядом місцевих американських новин, вони могли б дійсно вплинути на те, як висвітлюється та чи інша новина», - сказав Шейфер NPR.

Нові дані свідчать, що росіяни розбудовували мережу для довгострокового впливу на США.

«Росіяни грають у довгу гру. Вони розбудували присутність в соціальних мережах. Вони створили фіктивних користувачів та фіктивні організації, які певний час завойовують довіру читачів», - наголошує конгресмен Адам Шифф.

Також, згідно до опитування, проведеного Pew Research в 2016 році, 82 відсотки американцям «дещо», або «сильно» довіряють місцевим новинам.

«Якщо Ви хочете поширити неправдиву інформацію, але вони хочуть, щоб люди у це повірили, створення неправдивих джерел новин є ефективним, тому що люди довіряють місцевим новинам, навіть якщо такого видання вони раніше не бачили», - наголошує Том Розенстіл, виконавчий директор the American Press Institute.

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