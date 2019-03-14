"Не щодня, а щогодини": хакерів з РФ та Китаю звинувачують у нападах на вибори в Індонезії. До чого готуватись Україні?

"Росія може експериментувати з новими формами втручання до виборів в Україні, попереджають експерти". Під такою назвою вийшла стаття присвячена українським виборам в The Washington Post.

На думку авторів, Україна має бути готова до трьох основних викликів в сфері можливого втручання Кремля.

Кремль може намагатись проводити хакерські напади на мережі кандидатів, енергомережі та навіть авіадиспетчерські пункти, щоб створити враження некомпетентності державних органів.

Росія може напасти на український виборчий сайт, щоб опублікувати несправжні результати і поставити під сумнів справжні результати.

Росія може скористатись військовими силами для залякування кораблів в Азовському морі, накопичення військових сил на кордоні, або активізації угруповань в Києві для того, щоб проводити саботаж та підбурювати вуличне насильство.

"Нам не відомо заздалегідь, якими технологіями скористається Росія. Ми знаємо, що вони вигадають більш складні методи. Тому нам потрібно засвідчити, що саме вони роблять", - наголосив колишній Генсек НАТО Андрес Расмуссен в коментарі виданню.

Расмуссен очолює групу Альянс Демократій, який направить сім спостерігачів для моніторингу українських виборів. Метою групи є привернути увагу до дезінформації і працювати з приватним сектором з обмеження розповсюдження нових технологій.

Хакерські напади на вибори стають більш поширеними, зауважують у ЗМІ. Так, посадовці Індонезії повідомляють, що китайські та російські хакери нападають на бази даних голосувань з метою зірвати президентські вибори в Індонезії, пише Bloomberg.

Вибори в Індонезії заплановано на 17 квітня. Голова виборчої комісії країни Арієф Будіман стверджує, що деякі напади походять з Росії та Китаю і спрямовані на "маніпулювання, чи зміну" даних, а також створення неіснуючих виборців та підробку даних виборців.

"Вони намагаються зламати нашу систему, - сказав Будіман в інтерв'ю Bloomberg у вівторок. – Не лише щодня. Практично щогодини". "Поведінку виборців можна змінити делегітимізацією організаторів виборів", - наголосив він.

Китай та Росія заперечують свою участь в хакерських нападах. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков в середу заявив, що Росія "не має жодних намірів втручатись у будь-які справи інших країн, особливо у виборчий процес. Нам не подобається, коли таке роблять щодо нас і ми ніколи такого не робимо".

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