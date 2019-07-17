Нова резолюція Сенату США засуджує агресію РФ проти України

Сенат США затвердив резолюцію на честь п'ятої річниці Революції гідності в Україні. Голосування відбулось у вівторок, повідомляється на сайті офіційної законодавчої інформації США.

Резолюція відзначає хоробрість, відданість та самопожертву народу України протягом Революції та після неї і засуджує продовження російської агресії проти України.

Проект було подано до комітету Сенату 14 лютого цього року.

В документі наводяться основні факти Революції гідності, вшановується пам'ять героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за свободу та демократію в Україні.

Цим актом законодавці також відзначають прогрес, який уряд України досяг з часу Революції гідності у зміцненні верховенства права, досягненні євроатлантичних стандартів та співпраці з НАТО.

Резолюція, серед іншого, закликає уряд України продовжувати реформи, боротьбу проти корупції, розбудову вільних ринків, побудову демократії та верховенства права а також підтверджує підтримку США реформам, поновленню територіальної цілісності України, включаючи шляхом надання збройної та іншої допомоги.

Засуджуючи агресію Росії порти України, Сенат висловив підтримку політиці санкцій, поновив заклик до уряду Росії негайно припинити руйнівні дії в Україні та дестабілізацію в Європі, засудив "невиправдане використання військової сили урядом Російської Федерації в Керченській протоці проти українських ВМС 25 листопада 2018 року", висловив підтримку політичним в'язням, яких утримує Росія, включаючи українських моряків.

Сенатори також засудили кремлівський газовий проект "Північний потік 2" і назвали його "значною загрозою європейській безпеці".

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