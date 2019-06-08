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Російська дезінформація заробляє мільйони у YouTube - дослідження

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Мільярди переглядів та мільйони доларів надходжень від продажу реклами отримують канали, що поширюють російську дезінформацію у YouTube. Світло на діяльність російських каналів YouTube​ пролило дослідження вашингтонського аналітичного центру Omelas, пише Reuters.

Серед неправдивих повідомлень, що поширювались у YouTube, такими каналами, як "НТВ" та "Росія-24" є, наприклад, історія про те, що американський політик покривав незаконну торгівлю людськими органами, або про економічний провал Скандинавських країн.

Разом 26 каналів отримали 9 мільярдів переглядів з січня 2017 року до грудня 2018 року, йдеться в дослідженні. Ще 24 російські канали, які прямо не пов'язані з дезінформацією, отримали 4 мільярди переглядів. За оцінками дослідників, Росія могла отримати від 7 до 32 мільйонів доларів рекламних надходжень, якщо надходження розподілялись за стандартною формулою YouTube.

YouTube інформує глядачів, якщо той чи інший канал спонсується державою, однак, часто позначає такі канали з затримкою.

"Ми не ставимось до державних каналів ЗМІ інакше, ніж до інших каналів у питанні монетизації, якщо вони дотримуються наших інших правил", - говорить речник YouTube Алекс Красов, повідомляє Reuters.

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Студія Вашингтон. Військові кораблі США та Росії ледь не зіткнулися

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