Україна – приклад епічного провалу російської дезінформації – Деніел Фрід у Конгресі США

Україна раніше була найбільш вразливою країною для російської дезінформації в Європі, але тепер в країні поширені прозахідні і проамериканські настрої. Такою оцінкою поділився Деніел Фрід, виступаючи у вівторок на слуханнях Комітету Конгресу США з міжнародних відносин, присвячених урокам російської дезінформації в Європі.

"Через, можливо, ще один епічний російський провал, український патріотизм викристалізувався у прозахідному, проамериканському напрямку, що за інших умов, могло бути неможливим", - зауважив дослідник Atlantic Council і колишній координатор політики санкцій Держдепу США.

Відповідаючи на питання конгресменів про найбільш вразливі країни для російської пропаганди, Фрід зауважив, що Україна залишається ціллю російських нападів. "Все ж вони є вразливими, бо їх атакують", - додав експерт.

В Україні, російська пропаганда була спрямована проти спільних військових навчань. Там заявлялось, що американські військові спровокують протести в Україні, щоб втрутитись до виборчого процесу. Ці повідомлення були легко спростовані

Нещодавня російьска дезінформація в Україні спрямована проти американсько-українських військових навчань показала, як Росія використовує соцмедіа для поширення пропаганди. На це звернув увагу в своєму виступі конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.

"В Україні, російська пропаганда була спрямована проти спільних військових навчань, - заявив законодавець. - Там заявлялось, що американські військові спровокують протести в Україні, щоб втрутитись до виборчого процесу. Ці повідомлення були легко спростовані". Все ж, наголосив Кінзінгер, цей випадок показав, як Росія використовує невелику кількість хакерів, щоб поширювати брехню через соцмедіа.

У 2014-му військовий командувач НАТО Філіпп Брідлав назвав кремлівську кампанію з дезінформації проти України "найдивовижнішим інформаційним бліцкригом в історії інформаційної війни". Початковий бліцкриг еволюціонував у постійну масштабну інформаційну кампанію РФ спрямовану на підрив цінностей Західної демократії. На цьому під час слухань наголосив дослідник Atlantic Council Якуб Каленський.

Серед європейських країн найбільш вразливих для російської пропаганди, Фрід назвав Угорщину, Чехію та Сербію.

Однак Росія проводить інформаційні операції і в країнах, які не вважаються вразливими, наголосив експерт, навівши приклад російської кампанії навколо каталонського референдуму в Іспанії, або Брекзиту у Великобританії.

На російські операції впливу у Молдові, Латвії та Білорусі звернув увагу конгресменів дослідник American Enterprise Institute Фредерік Каган, виступаючи в якості експерта на слуханнях.

Розуміння ідіотизму дечого з того, що ми читаємо – перший крок до протистояння російській дезінформації

Росія намагається скористатись з політичної кризи в Молдові, але практично ніхто на Заході не звертає на це увагу, говорить Каган. Пролемою для НАТО можуть стати активні намагання Росії впливати на російську меншину в країн-члені альянсу – Латвії. Пітун також активно намагається повернути Білорусь країну назад до російської орбіти.

Перший крок до подолання дезінформації – критичне ставлення до повідомлень, переконаний Кінзінгер. "Розуміння ідіотизму дечого з того, що ми читаємо – перший крок до протистояння російській дезінформації", - заявив конгресмен

"Сонячне світло – найкраща дезінфекція", - погоджується Фрід і закликає висвітлювати російську дезінформацію. Фрід навів успішний приклад виборчої кампанії президента Франції Макрона, якій вдалось спрямувати увагу преси на факт наявності російської кампанії з дезінформації під час виборів і суспільство звертало увагу на дії Росії з розповсюдження даних кампанії майбутнього президента Франції.

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