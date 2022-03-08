"Російська нафта стає токсичним товаром". Експерти про нові санкції США 

США заборонили імпорт російської нафти, газу, вугілля, через російську агресію в Україні. Про це заявив президент США Джо Байден. Із заявою про поступову відмову від російської нафти до 2022 року виступила і Велика Британія. В ЄС оголосили план перетворення енергетики, покликаний зробити Європу незалежною від викопного російського палива до 2030 року.

"Сьогодні я оголошую, що США завдають удару по головній артерії російської економіки. Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв, - заявив президент США Джо Байден у своєму виступі в Білому домі. - Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися в американських портах і американський народ завдає чергового потужного удару по військовій машині Путіна".

Байден відзначив, що американці підтримують народ Україні "і чітко зазначають, що не братимуть участь в субсидіюванні путінської війни".

Рішення Байдена є надзвичайно важливим, вважає Бенжамін Шмітт, експерт Центру аналізу європейської політики (СЕРА) у Вашингтоні.

Кремль вже відчув "негайний і потужний тиск", після того, як приватні компанії оголосили фактичний бойкот російській нафті "юралз"

Поєднання факторів, таких як загроза ембарго та санкцій, а також зростання небезпеки для вантажів у Чорному морі і репутаційні ризики від співпраці з Росією, фактично роблять російську нафту "юралз" токсичним товаром, вважає аналітик.

Кремль вже відчув "негайний і потужний тиск" після того, як приватні компанії оголосили фактичний бойкот російській нафті "юралз", говорить експерт. "Ціни на "юралз" впали до значно нижчого рівня, ніж ціни на нафту "брент". Це надзвичайно важливо, бо це історично найнижча ціна і вона продовжує падати, " - сказав Шмітт в інтерв'ю Голосу Америки.

Важливим, але символічним кроком назвала рішення Байдена Дебра Кейган, колишня високопосадовця Держдепу, а тепер експертка Трансатлантичної мережі лідерства у Вашингтоні, США.

"Цей крок США важливий, давно назрілий, - говорить Кейган в коментарі Голосу Америки. - Ми [США] можемо легко замінити російську нафту іншими джерелами, але цей крок не завдасть значної шкоди російській економіці".

Вона погоджується зі Шміттом і говорить, що, можливо, навіть більш важливим ніж санкції стало рішення енергокомпаній, які імпортували російську нафту, відступити від цієї практики. "Це відбулось через санкції на транспортування, бо страхувальники не хотіли страхувати танкери, а порти не хотіли мати справу з російськими кораблями".

Щодо того, як США зможуть замінити поставки нафти з Росії на своєму ринку, Кейган зауважує, що США можуть вести перемовини з Венесуелою, яка постачала нафту до Сполучених Штатів до того, як венесуельська влада підпала під американські санкції. В 2019 році США припинили імпорт нафти з Венесеули, але місце Венесуели на амерканському ринку зайняли Росія, Китай та Іран, зауважує експертка.

Їм потрібна валюта і вони мають величезні резерви нафти. Гадаю є сподівання, що ми підпишемо угоду, усунемо санкції і практично одразу Іран почне заливати ринок нафтою

Інший варіант збільшення поставок нафти - досягнення домовленості з Іраном, зауважує Кейган. "Їм потрібна валюта і вони мають величезні резерви нафти, - додає аналітик. - Гадаю є сподівання, що ми підпишемо угоду, усунемо санкції і практично одразу Іран почне заливати ринок нафтою". Водночас, вона вказує, що просто наростити внутрішній видобуток у США і компенсувати нестачу не так легко, адже американські нафтопереробні заводи більше розраховані на важку імпортну нафту, яку не так легко замінити нафтою внутрішнього видобутку у США.

Кейган переконана, обмеження на імпорт нафти завдадуть значного удару по російській економіці, лише якщо будуть впроваджені разом з європейцями. Представляючи нові кроки, Байден зауважив, що Європа більш залежна від енергоресурсів з Росії і має розробити довгострокову стратегію для того, щоб зменшити залежність від російської енергетики.

Опалювальний сезон в Європі закінчується, зауважує Шмітт, тому загроза того, що Росія може обмежити поставки газу до Європи є не такою руйнівною. Шмітт прогнозує значні зміни на європейському газовому ринку у відповідь на ті загрози, які постали у цьому опалювальному сезоні через зменшення поставок з Росії. Важливо тепер, щоб газосховища в Європі були заповнені на наступний рік, говорить Шмітт, припускаючи, що тепер Європа зверне увагу на те, що велика кількість газосховищ перебувають під контролем "Газопрому".