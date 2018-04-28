Російська юристка визнала, що була інформатором Кремля

Російська юристка Наталія Весельницька визнала, що була інформатором Кремля, коли вона зустрічалась з посадовцями кампанії Трампа в 2016 році в офісній будівлі Trump Tower. Про це вона сказала в інтерв’ю NBC News повідомляє Newsweek. Раніше вона заперечувала зв’язки з російським урядом.

«Я – юрист і інформатор, - сказала вона, - з 2013 року я активно спілкуюсь зі службою російського генерального прокурора».

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер який розслідує зв’язки кампанії Трампа з Росією, серед іншого звертав увагу на зустріч 2016 року, на якій команда Трампа намагалась отримати негативну інформацію проти Гілларі Клінтон.

Весельницька сказала, що працювала на Юрія Чайку, який на час зустрічі був генеральним прокурором РФ. В листопаді Весельницька стверджувала перед юридичним комітетом Сенату, що вона «не мала зв’язків з Чайкою, його представниками і установами, крім тих, яких потребує професійний статус юриста».

Однак, отримане електронне листування свідчить, що Весельницька тісно співпрацювала з Чайкою з захисту фірми російського бізнесмена, що займалась нерухомістю «Превезон холдинг» і яку звинувачували у шахрайстві в США. Міністерство юстиції США уклало мирову угоду з фірмою, яка передбачає виплату 6 мільйонів доларів, все ще не зроблену з боку фірми.

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