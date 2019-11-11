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Трамп планує вказати Туреччині на неприйнятність купівлі зброї РФ

Реджеп Таїп Ердоган

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Президент США Дональд Трамп підніме питання закупівлі російських збройних систем на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який планує відвідати Вашингтон цього тижня.

Про це повідомив радник з національної безпеки США Роберт О'Браєн під час інтерв'ю CBS.

"Нас дуже засмутило", рішення Туреччини придбати російську протиповітряну систему С-400 всупереч позиції НАТО, заявив О'Браєн.

"В НАТО немає місця С-400. В НАТО немає місця для значних військових закупівель у Росії, - заявив О'Браєн. – Президент чітко заявить про це йому під час перебування у Вашингтоні".

Якщо Туреччина, яка є членом Альянсу, не позбудеться системи, вона, ймовірно, зіткнеться з американськими санкціями. О'Браєн заявив, що саме таку інформацію Трамп планує донести до Ердогана.

"Конгрес затвердить санкції переважною більшістю представників обох партій і Туреччина відчує вплив цих санкцій, - каже О'Браєн. – Ми це дуже чітко зазначили президентові Ердогану".

С-400 не може бути поєднано із системами НАТО, також її використання може допомогти російській розвідці та зашкодити програмі побудови винищувачів F-35, вважають США. Через закупівлю російський систем. США усунули Туреччину з програми F-35 в липні.

Дії Туреччини також можуть підпадати під положення закону США "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA), який передбачає запровадження санкцій в разі проведення "значної за обсягом транзакції, яка є частиною, або здійснюється від імені оборони, чи розвідки уряду російської Федерації".

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