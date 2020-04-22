Комісія Сенату підтвердила висновки розвідки США про втручання Росії у американські вибори

У вівторок комісія Сенату США, до складу якої увійшли представники обох партій, оприлюднила доповідь про втручання Росії у вибори в США у 2016-му році. У ній загалом підтверджуються попередні висновки розвідки США про те, що широкомасштабна, керована з Кремля кампанія впливу була спрямована на допомогу президенту Дональду Трампу виграти вибори, повідомляє Associated Press.

У доповіді йдеться про те, що розвідка США мала докази того, що Москва надавала перевагу Дональду Трампу, намагалася зруйнувати репутацію Гілларі Клінтон і що президент Росії Володимир Путін «схвалював та керував певними аспектами» кампанії впливу Кремля.

Доповідь комісії Сенату є частиною розслідування втручання Росії у вибори. У березні 2019-го року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Однак зв’язків між передвиборчим штабом Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.

Голова Комітету Сенату з розвідки Ричард Берр сказав у заяві, що очолювана ним панель «не знайшла жодної підстави оскаржувати» висновки розвідувальної спільноти.

Ці висновки є ще одним підтвердженням того, що ми вже знали

«Із наближенням виборів 2020-го року, стає важливіше ніж будь-коли залишатися пильними щодо загроз втручання ворожих іноземних гравців», - йдеться у заяві.

Хоча звіт загалом схвалює роботу розвідувальної спільноти, він вказує на те, що агенти могли б краще проаналізувати втручання у попередні вибори, у 2008-му та 2012-му роках.

«Ці висновки є ще одним підтвердженням того, що ми вже знали. Вони не дивують, але викликають надію, бо залишаються люди, які досі не розуміють, що Кремль втрутився у вибори 2016-го року», - сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» колишній посол США в Україні Джон Гербст, який наразі очолює Євразійський центр в Атлантичній раді.

Ідея, що щось було повністю відмінне та унікальне в ситуації 2016-го року, що кампанія Трампа була під більшим ризиком чи, як багато людей кажуть помилково, що вони були у змові з росіянами, це ідея була доведена як 100-відстково неправдива

«Я нічого нового з цієї доповіді не дізнався», - говорить Джим Генсон, президент консервативного аналітичного центру Група зі стратегічних досліджень в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки" . Він вказує на те, що ця доповідь знову доводить, що не було змови між кампанією Трампа і росіянами, що росіяни втручалися самостійно.

«Так, вони втручалися у наші вибори. Вони втручаються у нашу політику. Вони втручаються у нашу зовнішню політику. Це те, що вони роблять. Ви їх не можете в цьому звинувачувати. Кожна країна це робить. Але ідея, що щось було повністю відмінне та унікальне в ситуації 2016-го року, що кампанія Трампа була під більшим ризиком чи, як багато людей кажуть помилково, що вони були у змові з росіянами, це ідея була доведена як 100-відстково неправдива».

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