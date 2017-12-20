США ввели санкції проти Кадирова та ряду російських корупціонерів

В рамках повноважень, наданих Законом Магнітського, Служба контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввела нові санкції проти п’яти росіян. Про це повідомляє офіційний сайт міністерства фінансів США.

До санкційного переліку ввійшли очільник Чечні Рамзан Кадиров та Аюб Катаєв - посадовець правоохоронних органів Чеченського міста Аргун. За повідомленнями преси, Катаєв підозрюється в причетності до катувань представників ЛГБТ-спільноти в Чечні.

Санкції також було накладено на фігурантів справи Сегрія Магнітського, – російського юриста, який став викривачем масштабної корупції в Росії і загинув за підозрілих обставин в російській в’язниці в 2009 році.

"Колесо справедливості обертається". Так привітав Вільям Браудер, фінансист та правозахисник, який раніше співпрацював з Магнітським, розширення санкційного переліку.

"Новий фігурант переліку Закону Магнітського – Андрій Павлов був вагомою ціллю кампанії зі здобуття справедливості в справі Магнітського, через свою центральну роль у шахрайстві на 230 мільйони доларів, яке викрив Магнітський, а також у наступному приховуванні злочину", - зазначив Браудер у Twitter.

За повідомленнями преси, інші фігуранти нового санкційного переліку: Юлія Майорова та Андрій Павлов надавали юридичні послуги, сприяючи відмиванню коштів. Олексій Шешеня, внесений до санкційного переліку США також підозрюється в тому, що він відіграв роль в справі Магнітського.

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"Міністерство Фінансів США додало 5 росіян до переліку Магнітського, включаючи Андрія Павлова, одного з головних змовників в скандалі Магнітського", - наголосив Браудер коментуючи розширення переліку санкцій у Twitter.

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