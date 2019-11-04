Зміни в російських збройних силах оцінили аналітики RAND

З 2000 року Росія значно наростила інвестиції до власних збройних сил і демонструє перевагу вздовж своїх європейських та центрально азійських кордонів, йдеться в новому звіті американського аналітичного центру RAND.

Аналітики відзначають значну модернізацію російської протиповітряної оборони, що включає встановлення нових установок в Криму, однак наголошують, що інші елементи російських збройних сил модернізуються значно повільніше.

"Покращення електроніки, включаючи системи зв'язку та системи контролю вогню російської артилерії, не лише призвели до рішучої переваги над українськими сухопутними силами, єдиними здатними силами, які має Україна, але також і змусили західних військових приділяти більше уваги загрозі, яку російське військо може становити у майбутніх конфліктах в Східній Європі. Російські сухопутні сили утримують домінування вздовж своїх європейських та центральноазійських кордонів", наголошують дослідники.

Дуже непокоїть сусідів Росії та НАТО зростання спроможності Росії швидко вторгатись і утримувати територію сусідніх держав

Росія підвищила якість військових підрозділів, наростивши кількість військових-контрактників, покращивши навчання, збільшивши кількість тренувань а також все збільшуючи участь в бойових діях (таких як в Україні та Сирії), відзначають дослідники.

Серед наступальних можливостей Росії "дуже непокоїть сусідів Росії та НАТО зростання спроможності Росії швидко вторгатись і утримувати територію сусідніх держав", зауважують вони.

Хоча більшість російських збройних сил, за оцінками експертів, розташовано з оборонною метою, російські спроможності дають їм важливі наступальні спроможності проти держав вздовж російських кордонів.

Російські сили мають також обмежену можливість демонструвати силу у більш віддалених регіонах, наприклад, в Сирії, наголошується в дослідженні.

Теперішня здатність Росії формувати тактичні групи на рівні батальйонів для проведення бойових дій на сході України не означає можливостей проводити координовані операції на рівні підрозділів, чи збройних сил

Хоча російські збройні сили змінились, вони все ще багато в чому покладаються на базу радянських військ.

"Російські збройні сили набагато менші і в багатьох аспектах, менш спроможні проводити масштабний наступ, ніж радянські, - пишуть аналітики. - Теперішня здатність Росії формувати тактичні групи на рівні батальйонів для проведення бойових дій на сході України не означає можливостей проводити координовані операції на рівні підрозділів, чи збройних сил".

Все ж Росія не готова до масштабного наступу на Європу, вважають у RAND. Хоче деякі елементи російьских збройних сил швидко модернізуються, прогрес у інших сферах – повільний.

"Модернізація деяких компонентів, включаючи протиповітряну оборону та деяких ударних можливостей може завершитись до кінця десятиліття. Інші компоненти, такі як сухопутні сили, чи військово-повітряні сили покращуються більш поступово і повна трансформація не є вірогідною навіть до кінця наступного десятиліття. Такий компонент, як російські ВМС, які б могли провадити серйозні операції – дуже віддалене майбутнє, реалізація якого не є ймовірною", - йдеться у висновках дослідження.

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