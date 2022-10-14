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Для створення нової зброї росіяни критично потребують мікрочіпи, двигуни, тепловізійні технології - CNN про документ розвідки
Західні санкції різко обмежили здатність Росії поповнювати боєприпаси, які вона використовує в Україні.
Про це свідчить звіт Управління директора національної розвідки США, який сьогодні презентували у Міністерстві фінансів під час зустрічі із представниками урядів 32-ти країн світу.
Заступник міністра фінансів заявив, що США готові і надалі запроваджувати санкції щодо країн, компаній чи конкретних осіб, які пропонують боеприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс.
"Сьогодні вранці Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США оприлюднить розпорядження, в якому чітко вказано, що ми готові і можемо запровадити санкції щодо людей, компаній або країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.
Журналісти CNN отримали доступ до звіту національної розвідки США і мали змогу його проаналізувати. Як пише видання, санкції змушують Кремль та російські спецслужби шукати способи, як уникнути цих обмежень і придбати для російської армії критичні технології.
Згідно з аналізом, як пише видання, Росія втратила понад 6000 одиниць обладнання з початку повномасштабного вторгнення, і для створення нової зброї росіяни, серед іншого, критично потребують мікрочіпи, двигуни, тепловізійні технології.
У звіті розвідки мовиться, що росіяни через західні санкції змушені покладатися на контрабандні чіпи, що часто низької якості, й це підриває їхню систему озброєнь, пише CNN. Крім того, росіяни також мають потребу у дрібних і нешкідливих деталях, як то підшипники чи кріплення.
Як повідомляє американське видання із посилання на джерела в уряді США, у росіян близько 60% із використаних високоточних боєприпасів не спрацювали успішно.
Пізніше в ексклюзивному інтерв’ю CNN заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо сказав, що Москва відчайдушно шукає способи, як обійти західні санкції, аби поповнити свої військові запаси.
"Вони змушені робити критичний вибір щодо того, на що вони спроможні на полі бою, тому що у них немає необхідних танків, вони не мають обладнання, необхідного для виготовлення гелікоптерів, у них немає напівпровідників, необхідних для запуску високоточних ракет в Україну", - скаказав Адеємо. За його словами, західні санкції та експортний контроль "ускладнюють їм посилення військ і отримання речей, які їм необхідні".
Заступник міністра фінансів США повідомив, що Пекін не може забезпечити Росію усім необхідним обладнанням, тому що деякі із критичних для росіян елементів, як то напівпровідники, не виробляються у Китаї.
У статті використано матеріали CNN
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- Радіо Свобода
- Голос Америки
"Україна буде сама опікуватись тим, щоб Starlink працювали", - Подоляк про заяви Маска
В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на слова засновника компанії SpaceX Ілона Маска про неможливість надалі безкоштовно надавати системи Starlink Україні.
"Давайте будемо вдячні за те, що він допоміг нам. Але він – бізнесмен, прагматична людина. І тому Україна сьогодні буде сама опікуватись тим, як провести переговори, щоб Starlink працювали... Він – приватний бізнес, він – не держава. І стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати", – зазначив у коментарі Радіо Свобода антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.
За його словами, Україна наразі веде переговори "і на рівні Ілона Маска, і на рівні інших партнерів», щоб програма з постачання Starlink в Україну не зупинилася, адже ці термінали "мають велике значення для українського фронту" і "ефективно довзволяють працювати на полі бою".
"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. знайде рішення, аби #Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок", - написав Подоляк у Twitter.
У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військовиків. 7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.
13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Ілона Маска SpaceX ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії. Йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців. Сам Маск 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.
3 жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а "Крим формально стає частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)". Пізніше у відповідь прокоментувати слова Маска Білий дім заявив, що вирішувати питання про суверенітет України повинні українці.
- Голос Америки
Росія не вжила жодних кроків для застосування ядерної зброї, - експерти про ядерні погрози Росії. Відео
«Зараз немає тривоги чи паніки, тому що росіяни наразі не вжили жодних кроків, які б вони мали зробити, аби приготуватися до застосування ядерної зброї», - заявив науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роберт Гамільтон.
- AFP News Agency
- Голос Америки
Російські злочини на території України можуть бути спрямовані до Гааги - прокурор Міжнародного кримінального суду
Україна може видати Міжнародному кримінальному суду (МКС) підозрюваних у воєнних злочинах росіян, хоч Москва не є його членом, заявив прокурор трибуналу Карім Хан. Українська влада може відправити затриманих росіян до суду в Гаазі, якщо судові процеси не можуть відбутися в Україні з юридичних причин, пояснив він.
Росія відмовилася приєднатися до МКС, коли суд був створений у 2002 році, щоб судити людей за злочини, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.
"З правового боку так, це не стане перешкодою для нашої юрисдикції", - сказав Хан. - "Звичайно, якби була потреба [...] і була б причина, чому ці суди не могли відбутися в Україні, наприклад, через якісь додаткові правові положення, то я впевнений, що ми отримали б співпрацю з Україною".
Хан не повідомив, коли МКС може винести перші обвинувачення, але після зустрічі міністрів юстиції ЄС у Люксембурзі комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що за словами Хана, "перші справи вже мають бути на столі Міжнародного кримінального суду, швидше за все, до кінця року, і тоді можуть початися перші судові процеси".
МКС розпочав власне розслідування війни в Україні невдовзі після вторгнення Росії, але заявив, що хоче, щоб Україна притягнула підозрюваних до відповідальності, де це можливо, пише AFP.
Генеральний прокурор України Андрій Костін раніше заявив, що про підозру в злочині агресії повідомили 626 представникам політичного і військового керівництва Росії. Крім того, за його словами, про підозру у воєнних злочинах Офіс генпрокурора повідомив 176 російським військовослужбовцям, суди вже ухвалили 10 вироків.
"Працюємо спільно, щоб притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини — як безпосередніх виконавців, так і весь ланцюг командування. Це головна тема наших зустрічей з лідерами міжнародного правосуддя сьогодні в Гаазі", - напередодні написав Костін у Twitter. - "Рухаємося до створення Спеціального міжнародного трибуналу для керівництва РФ та розробки механізму компенсації заподіяної постраждалим шкоди".
Генпрокуратура також повідомила, що Костін та Хан обговорили у Гаазі роботу спеціалістів Офісу прокурора МКС, "які тепер можуть самостійно проводити слідчі та процесуальні дії на території України після їх погодження з Генпрокурором. Також мова йшла про відкриття Офісу прокурора МКС в Україні". Повноваження МКС були розширені після підписання Президентом України Закону, яким внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України, йдеться у повідомленні.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, голова слідчого органу, уповноваженого ООН, заявив, що дії Росії на територіях в України "можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини".
За словами посадовця, такі дії включають позасудові страти, зґвалтування, тортури, відсутність їжі, води та медичної допомоги та ув’язнення дітей.
У звіті ООН, що був оприлюднений наприкінці вересня, йдеться про встановлення Коміссією випадків порушень прав, що були вчинені російськими військовослужбовцями на території Україні з 24 лютого. У звіті були названі такі види законопорушень як сексуальне насильство, катування, жорстоке та нелюдське поводження.
Росія відкидає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності й продовжує називати свою повномасштабну війну в Україні "спецоперацією".
У статті використано матеріали AFP, "Радіо Свобода" та російськомовної служби "Голосу Америки"
- Голос Америки
Екс-голова ЦРУ: У відповідь на використання Росією тактичної ядерної зброї США можуть застосувати традиційну зброю. Відео
«У разі використання Росією тактичної ядерної зброї […] можна зосередитися на російських силах в Україні, можливо, навіть у Чорному морі - і зробити це з допомогою традиційної зброї», - заявив колишній голова ЦРУ Девід Петреус.
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