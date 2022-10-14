Для створення нової зброї росіяни критично потребують мікрочіпи, двигуни, тепловізійні технології - CNN про документ розвідки

Західні санкції різко обмежили здатність Росії поповнювати боєприпаси, які вона використовує в Україні.

Про це свідчить звіт Управління директора національної розвідки США, який сьогодні презентували у Міністерстві фінансів під час зустрічі із представниками урядів 32-ти країн світу.

Заступник міністра фінансів заявив, що США готові і надалі запроваджувати санкції щодо країн, компаній чи конкретних осіб, які пропонують боеприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс.

"Сьогодні вранці Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США оприлюднить розпорядження, в якому чітко вказано, що ми готові і можемо запровадити санкції щодо людей, компаній або країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Журналісти CNN отримали доступ до звіту національної розвідки США і мали змогу його проаналізувати. Як пише видання, санкції змушують Кремль та російські спецслужби шукати способи, як уникнути цих обмежень і придбати для російської армії критичні технології.

Згідно з аналізом, як пише видання, Росія втратила понад 6000 одиниць обладнання з початку повномасштабного вторгнення, і для створення нової зброї росіяни, серед іншого, критично потребують мікрочіпи, двигуни, тепловізійні технології.

У звіті розвідки мовиться, що росіяни через західні санкції змушені покладатися на контрабандні чіпи, що часто низької якості, й це підриває їхню систему озброєнь, пише CNN. Крім того, росіяни також мають потребу у дрібних і нешкідливих деталях, як то підшипники чи кріплення.

Як повідомляє американське видання із посилання на джерела в уряді США, у росіян близько 60% із використаних високоточних боєприпасів не спрацювали успішно.

Пізніше в ексклюзивному інтерв’ю CNN заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо сказав, що Москва відчайдушно шукає способи, як обійти західні санкції, аби поповнити свої військові запаси.

"Вони змушені робити критичний вибір щодо того, на що вони спроможні на полі бою, тому що у них немає необхідних танків, вони не мають обладнання, необхідного для виготовлення гелікоптерів, у них немає напівпровідників, необхідних для запуску високоточних ракет в Україну", - скаказав Адеємо. За його словами, західні санкції та експортний контроль "ускладнюють їм посилення військ і отримання речей, які їм необхідні".

Заступник міністра фінансів США повідомив, що Пекін не може забезпечити Росію усім необхідним обладнанням, тому що деякі із критичних для росіян елементів, як то напівпровідники, не виробляються у Китаї.

У статті використано матеріали CNN

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