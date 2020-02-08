Посол США у Росії заявив про бажання Трампа покращити відносини з Москвою

Новий посол США у Росії Джон Салліван заявив, що відносини Вашингтона і Москви досягли своєї нижчої точки з часів закінчення холодної війни. Дипломат дав інтерв'ю виданню РБК.

За його словами, починати покращувати відносини двох країн потрібно прямо зараз, а не чекати виборів президента США у листопаді цього року. Салліван заявив, що у Москви і Вашингтона наявні принципові розбіжності, проте, за його словами, він має намір зупинити спад у взаєминах двох країн.

"Президент Трамп зупинився на моїй кандидатурі шість місяців тому, і коли це сталося, він сказав, що хотів би, щоб я зробив все, що у моїх силах, щоб спробувати поліпшити відносини між США і Росією, які переживають складний період, особливо протягом останніх шести або семи років. Тому моє завдання полягає в тому, щоб зробити все можливе для їх поліпшення", - заявив посол США у Росії.

Президент США Дональд Трамп призначив Джона Саллівана послом у Росії у жовтні 2019 року. На цій посаді він змінив Джона Хантсмана, який пішов у відставку. У попередні роки Салліван був заступником міністра торгівлі США, займав високі пости у міністерствах юстиції, оборони, торгівлі, працював радником міністра юстиції, міністра оборони. Він консультував президента США з юридичних і політичних питань.

Відносини між Москвою і Вашингтоном значно погіршилися через анексію Росією Криму в 2014 році, підтримку Москвою сепаратистів «ДНР» і «ЛНР» на сході України, а також спроб втручання у вибори президента США в 2016 році.

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