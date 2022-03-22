Що означає застосування Росією гіперзвукової зброї в Україні

Росія застосувала гіперзвукову зброю у війні проти України. Цю інформацію підтвердив президент США Джо Байден.

"Вони щойно запустили гіперзвукову ракету, бо це єдине, що вони можуть протягнути з абсолютною певністю, - заявив Байден, на зустрічі з керівниками американських енергокомпаній в понеділок. - Як ви знаєте, використання цієї зброї має наслідки, але має ту саму боєголовку, як і інші ракети, що запускаються. Різниці немає, крім того, що її практично неможливо зупинити. Є причина, чому вони її використовують".

В британській розвідці повідомили, що можливе застосування ракети "Кінжал", можливо, є спробою Росії відволікти увагу від нестачі просування російської воєнної кампанії. "Застосування "Кінжал" ймовірно не матиме істотного впливу на російську кампанію в Україні", - повідомили в британській розвідці.

Здивування повідомленнями про використання Росією гіперзвукової зброї висловив посадовець Пентагону в коментарі NBC News: "Якщо це правда, чому потрібно застосовувати гіперзвукову ракету з не такої значної відстані щоб вразити будівлю?" Видання також цитує експерта Центру міжнародних досліджень США Марка Канціана, який вказує, що перевага гіперзвукової зброї в тому, що вона може ухилятись від систем протиповітряної оборони, однак зазначає, що таких систем протиповітряної оборони Україна не має.

Застосування Росією ракети "Кінжал" не варто переоцінювати, вважає американський військовий експерт Майкл Кофман. В своєму дописі у Twitter Кофман пише, що "Кінжал" є варіацією системи "Іскандер-М", "сотні яких було випущено". "Кінжал" є "гіперзвуковим таким же чином, як і інші балістичні ракети".

Путін представив ракету "Кінжал" серед шести "магічних озброєнь" під час звернення 2018 року, проілюстрованого комп'ютерним відео, де зображувалось щось подібне на ядерний напад на резиденцію тогочасного президента США Дональда Трампа у Флориді, нагадує британський експерт Марк Галеотті. Застосування цієї зброї в Україні може бути демонстрацією потужностей, але також і свідченням того, що запаси інших ракет у Росії невеликі, вказує експерт. Використання "Кінжал" - це "демонстрація сили і потужності, однак, може виявитись демонстрацією того, що варіанти і ресурси вичерпуються", пише експерт в статті для британського видання Spectator.

Російський експерт Павел Фельгенгауер в коментарі Euronews припускає - хоча використання ракети "Кінжал" не змінює ситуацію на полі бою, воно дає психологічну перевагу "в плані психологічної пропаганди, щоб всіх залякати".

В статті використано матеріали Euronews, Spectator, NBC News.