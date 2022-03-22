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Що означає застосування Росією гіперзвукової зброї в Україні
Росія застосувала гіперзвукову зброю у війні проти України. Цю інформацію підтвердив президент США Джо Байден.
"Вони щойно запустили гіперзвукову ракету, бо це єдине, що вони можуть протягнути з абсолютною певністю, - заявив Байден, на зустрічі з керівниками американських енергокомпаній в понеділок. - Як ви знаєте, використання цієї зброї має наслідки, але має ту саму боєголовку, як і інші ракети, що запускаються. Різниці немає, крім того, що її практично неможливо зупинити. Є причина, чому вони її використовують".
В британській розвідці повідомили, що можливе застосування ракети "Кінжал", можливо, є спробою Росії відволікти увагу від нестачі просування російської воєнної кампанії. "Застосування "Кінжал" ймовірно не матиме істотного впливу на російську кампанію в Україні", - повідомили в британській розвідці.
Здивування повідомленнями про використання Росією гіперзвукової зброї висловив посадовець Пентагону в коментарі NBC News: "Якщо це правда, чому потрібно застосовувати гіперзвукову ракету з не такої значної відстані щоб вразити будівлю?" Видання також цитує експерта Центру міжнародних досліджень США Марка Канціана, який вказує, що перевага гіперзвукової зброї в тому, що вона може ухилятись від систем протиповітряної оборони, однак зазначає, що таких систем протиповітряної оборони Україна не має.
Застосування Росією ракети "Кінжал" не варто переоцінювати, вважає американський військовий експерт Майкл Кофман. В своєму дописі у Twitter Кофман пише, що "Кінжал" є варіацією системи "Іскандер-М", "сотні яких було випущено". "Кінжал" є "гіперзвуковим таким же чином, як і інші балістичні ракети".
Путін представив ракету "Кінжал" серед шести "магічних озброєнь" під час звернення 2018 року, проілюстрованого комп'ютерним відео, де зображувалось щось подібне на ядерний напад на резиденцію тогочасного президента США Дональда Трампа у Флориді, нагадує британський експерт Марк Галеотті. Застосування цієї зброї в Україні може бути демонстрацією потужностей, але також і свідченням того, що запаси інших ракет у Росії невеликі, вказує експерт. Використання "Кінжал" - це "демонстрація сили і потужності, однак, може виявитись демонстрацією того, що варіанти і ресурси вичерпуються", пише експерт в статті для британського видання Spectator.
Російський експерт Павел Фельгенгауер в коментарі Euronews припускає - хоча використання ракети "Кінжал" не змінює ситуацію на полі бою, воно дає психологічну перевагу "в плані психологічної пропаганди, щоб всіх залякати".
В статті використано матеріали Euronews, Spectator, NBC News.
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Японія продовжить політику санкцій проти РФ, попри вихід Росії з мирних переговорів
Росія оголосила про вихід із мирних перемовин з Японією щодо територій, відомих як Північні території в Японії та Курили в Росії. Перемовини тривать з часів Другої Світової війни.
Російське МЗС назвало причиною виходу з перемовин те, що Японія запровадила санкції проти Росії, через військове вторгнення до Украни. "Російська сторона у теперішніх обставинах не має наміру продовжувати перемовини з Японією щодо основоположного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відкрито недружні позиції і прагне заподіяти шкоду інтересам нашої країни", - йдеться в заяві російського Міністерства закордонних справ. Росія також заявила про припинення співпраці з Японією щодо економічного розвитку островів та безвізового доступу японців до цих територій.
Після вторгнення Росії до України, Японія приєдналась до міжнародних санкцій і ввела обмеження проти семи банків, 12 організацій та 76 осіб з Росії.
Японія засудила кроки Росії як "несправедливі і абсолютно неприйнятні".
"Вся ця ситуація створена російським вторгненням до України, і відповідь Росії в тому, щоб перемістити це до сфери японо-російських відносин надзвичайно несправедливо і цілком неприйнятно", - заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кішіда. Уряд Японії висловив протест російському послу. В уряді також наголосили, що політика санкцій щодо Росії триватиме. "Японія повинна рішуче продовжувати санкції проти Росії у співпраці з рештою світу", - додав посадовець, повідомляє Reuters.
Цього тижня Японія зареєструвала проходження кораблів-амфібій протокою між островами в регіоні. На думку Міністерства оборони країни, таким чином Росія може переміщувати сили для війни в Україні. Посадовці припустили, що кораблі доставлять військових до Владивостока, звідки ті поїдуть залізницею до України.
В статті використано матеріали AP, Reuters
Байден: «Путін притиснутий до стіни» і може вдатися до хімічної, біологічної зброї і кібернападів
Президент США Джо Байден виступив з новими застереженням, що Росія у війні в Україні може застосувати біологічну, або хімічну зброю, а також закликав Америку бути готовою до російських кібернападів.
Промовляючи перед директорами провідних американських компаній, Байден заявив, що російський президент Путін опинився «притиснутий до стіни», оскільки провалився розрахунок Кремля на розкол між західними країнами і зокрема між державами НАТО.
Він вже застосовував хімічну зброю в минулому, і нам треба бути обережними щодо того, що може статися.
Байден наголосив, що відповідь Заходу на російську агресію, на його думку, «спрацьовує, тому що українці воюють так відважно, використовуючи спорядження, яке ми ї надали», і він окремо подякував приватним компаніям, які з власної ініціативи допомагають Україні та виходять з російського ринку.
«Я задоволено спостерігаю, що американські компанії активізуються і роблять, що можуть. Ви без жодних сторонніх вимог жертвуєте на користь України і згортаєте діяльність в Росії. Не всі, але багато з вас тут. І не лише ви, а й багато по всьому світу», - сказав президент США.
Байден застеріг, що в ситуації, коли російський наступ в Україні застряг, Путін «може застосувати жорсткішу тактику».
«Оскільки він притиснутий до стіни, то він зараз говорить про нові фальшиві прапори, включно з твердженням, що ми в Америці тримаємо біологічну й хімічну зброю у Європі. Це просто неправда. Я вам гарантую. Вони також стверджують, що Україна має біологічну і хімічну зброю в себе. Це чітка ознака, що він розглядає можливість застосування обидвох тих видів. Він вже застосовував хімічну зброю в минулому, і нам треба бути обережними щодо того, що може статися», - наголосив Джо Байден.
З словами американського керівника Путін «знає, що наслідки будуть суворі, оскільки НАТО тримає об’єднаний фронт. Але справа в тому, що це реально».
Кіберзагроза
Окремо Байден наголосив американським бізнеслідерам, що «один з інструментів, який він (Путін) на наш погляд напевне застосує - це кібернапади».
Він підкреслив, що уряд США готується до захисту від таких нападів і закликав це робити також приватні компанії.
«Я би з усією повагою сказав, що для вас є патріотичним обов’язком зробити який ви можете внесок, аби запевнити, а ми закликаємо і допоможемо усім можливим, щоб ви розробити ваші технологічні можливості для протидії кібернападам. Насамперед, щоб захистити свої компанії; друге - те, що забезпечує життєво важливі послуги, на які покладаються американці, починаючи від енергії до чистої води і, нарешті, роль, яку ви можете відіграти у захисті Америки і особистих даних кожного американця», - сказав Байден.
- Голос Америки
Президент США обговорив з керівниками найбільших приватних американських компаній нові економічні санкції проти Росії
Міністри фінансів та торгівлі США, Джанет Йеллен і Джіна Раймондо, радник з національної безпеки Джейк Салліван, старший радник Седрік Річмонд і директор Національної економічної ради Браян Діз зустрілися у понеділок, 21 березня, з 16 генеральними директорами великих компаній, щоби обговорити війну Росії в Україні, повідомляє Білий дім. Імена директорів та назви компаній не розголошуються, але відомо, що вони представляють такі галузі як енергетику, харчову промисловості та виробництво. Президент США Джо Байден був присутній під час частини обговорення.
Вищі чиновники, згідно з повідомленням, ознайомили бізнес-лідерів із останніми подіями «неспровокованої та невиправданої війни Путіна проти України». Вони повідомили, що Адміністрації буде й далі накладати великі витрати на Путіна, щоб деградувати «російську військову машину та підтримати народ України». Адміністрація також планує вжити низку кроків аби пом’якшити наслідки зростання цін для американських споживачів.
Учасники обговорили необхідність спільної роботи над вирішенням проблем, які «виникли на глобальних ринках і ланцюгах поставок, особливо для енергоносіїв і сільськогосподарських товарів, а також визначення альтернативних джерел постачання ключових товарів» через війну, яку Путін розв’язав в Україні. Вони домовилися про подальшу тісну комунікацію та координацію у вирішенні цих питань.
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