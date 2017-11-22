«Яструби» у Білому домі сподіваються переконати Трампа постачити зброю Україні - ЗМІ

Радники президента Трампа кажуть йому, що на Донбасі можна буде досягнути «миру» за допомогою протитанкових комплексів Javelin – і, що за них заплатить Київ

Чільні радники президента Дональда Трампа, які критично налаштовані щодо зовнішньополітичного курсу Росії, близькі до досягнення того, що здавалося немислимим на початку його президентства: постачання мільйонів доларів американської зброї Україні.

Із самого початку було ясно, що не легко буде переконати у цьому Трампа, соратники передвиборчої кампанії якого у 2016 році усунули з політичної програми Республіканської партії положення про підтримку надання Україні зброї.

Про це пише аналітик Джон Гадсон у видання BuzzFeed News.

Затвердження цього заходу, мабуть, розлютило б Москву і поставило під загрозу надії Трампа на будівництво кращих зв'язків із супротивником США у «холодній війні». Головні американські союзники, в тому числі Німеччина, виступають проти такого рішення, побоюючись, що це може призвести до посилення військових дій Росії в Україні, що можуть вийти з-під контролю.



Але американські чиновники повідомляють виданню BuzzFeed News, що вони вважають, що знають, як можуть заручитися підтримкою президента і самого плану щодо надання 40-50 мільйонів доларів на озброєння розтерзаної війною України, включаючи потужні протитанкові системи «Джавелін». Чиновники кажуть, що президенту можуть представити свою пропозицію вже найближчими тижнями.

Для Трампа це мусить бути двосторонньою угодою

За словами чиновників, ключ до переконання Трампа полягає у тому, щоб вимагати від України коштів за принаймні частину обладнання та представити цей план як крок до досягнення «миру» у тривалому конфлікті між Києвом та підтримуваними Росією сепаратистами.



«Для Трампа це мусить бути двосторонньою угодою», - наголосив BuzzFeed News офіційний представник Державного департаменту. «Україна витрачає майже 7% свого ВВП на оборону, тому доречним є очікувати, що Україна таки за це заплатить», зазначив він.

Вимагаючи від України фінансування закупівлі зброї - це не ідеальна ситуація для офіційного на гршші небагатого офіційного Києва, який має союзників на Капітолійському пагорбі, які більше ніж готові виділити на це кошти. У вересні Конгрес США схвалив надання Україні 500 млн доларів на безпекову допомогу, включаючи постачання зброї. Але особа, яка обізнана з перебігом переговорів, заявила, що президент України Петро Порошенко частково відповідальний за появу інтересу Трампа до укладення ділової домовленості.



«Порошенко став жертвою власної риторики», - сказала ця особа. «Він неодноразово заявляв Трампу про те, наскільки сильною є Україна-партнер, з зростаючою економікою та оборонними витратами. Тому у Трампа на думці: ну добре, а, ‘яка користь з цієї угоди для американського народу?’».



Чільні американські чиновники почали відчувати позицію Трампа щодо відправки озброєнь до України наприкінці вересня, коли Трамп провів двосторонню зустріч з Порошенком в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. У той час Трамп заявив своїм головним радникам: «Я просто хочу, щоб був мир». Ці слова президента прихильники надання Україні зброї використовують, щоб переконати Трампа, що саме «Джавеліни» сприятимуть досягненню миру на Донбасі, стримуючи подальшу російську агресію.

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