Росія знову намагається примусити Грузію відмовитися від євроатлантичної орієнтації

МЗС Росії заявляє, що співпраця Тбілісі з НАТО заважає розвитку російсько-грузинських відносин. При цьому, як стверджує Москва, недружні висловлювання високопоставлених представників Грузії «негативно впливають на взаємовигідний розвиток двосторонньої взаємодії».

«Тбілісі треба визначитися: або вони вибирають створення атмосфери регіонального сприяння на Південному Кавказі, або євроатлантичний порядок. Робити це одночасно складно і грозить найсерйознішими наслідками. Зрозуміло, що, якщо на Південному Кавказі буде розвиватися військова активність НАТО, рано чи пізно це призведе до проблем. Ми з вами пам'ятаємо, з чого починалися українські проблеми. Це абсолютно така ж постановка питання», – попередив 27 лютого в інтерв'ю російським ЗМІ заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін.

Раніше в той же день Карасін заявив, що «треба прагнути розвивати відносини в усіх сферах і застерігати наших грузинських партнерів від неприємних несподіванок, тому що ці неприємні несподіванки будуть неприємними для нас обох».

Уточнення

Спецпредставник прем'єр-міністра Грузії із взаємин з РФ Зураб Абашидзе, який 27 лютого провів зустріч із Григорієм Карасіним у Празі в рамках формату безпосередніх переговорів між двома країнами, в своєму коментарі для грузинських ЗМІ підтвердив, що в ході вчорашньої зустрічі російський дипломат традиційно торкнувся питання співпраці Грузії з НАТО, однак, як стверджує Абашидзе, тон Карасіна в Празі був іншим.

«Карасін говорив про тему співробітництва Грузії з НАТО приблизно в тому ж дусі, як і він це робив у ході всіх наших попередніх зустрічей ... наша відповідь на це завжди наступна: з ким, в якій дозі і як ми будемо співпрацювати є суверенним вибором незалежної держави ... Хоча нам відома позиція Росії в цьому зв'язку ... він не робив цього коментаря в такій формі і в такому тоні в ході нашої зустрічі», – зазначив спецпредставник грузинського прем'єра.

Реакція опозиції

Висловлювання Карасіна обурили грузинську опозицію, яка знову виступила з вимогою скасувати формат переговорів Карасіна-Абашидзе, який був задіяний з кінця 2012 року. Примітно, опозиція давно виступає проти цих переговорів, стверджуючи, що вони суперечать інтересам Грузії. Багато в Грузії вважає, що празькі зустрічі приносять більше шкоди, ніж користі, і в першу чергу з тієї причини, що тим самим Росія створює видимість того, що Москва і Тбілісі нібито здатні врегулювати існуючі між країнами проблеми без міжнародного втручання.

«Насправді це формат – чисте шкідництво. Тому що ми там один на один із Росією. Ніхто – і не тільки громадськість, але й МЗС, не знає, про що вони там говорять. Вже не перша зустріч, коли Карасін так безпардонно дає запотиличники Абашидзе і ставить його в незручне становище ... Цей формат не є прозорим і містить загрозу нашій національній безпеці», – заявили в «Європейській Грузії», яка представляє меншість у грузинському парламенті.

В опозиції також відзначають той факт, що перед зустріччю з Карасіним Зураб Абашидзе відвідав екс-прем'єра, нині голову правлячої партії мільярдера Бідзіну Іванішвілі. Як пізніше пояснив Абашидзе, він поінформував Іванішвілі про теми, які він збирався обговорити з Карасіним у Празі. Примітно, що опоненти звинувачують Бідзіну Іванішвілі в тому, що той, незважаючи на звільнення з посади, продовжує правити країною «з-за лаштунків».

«Формат Карасіна-Абашидзе є прямим зв'язком для Бідзіни Іванішвілі для узгодження з Росією тих червоних ліній, які Москва позначає для грузинської зовнішньої політики ... Абсолютно незрозуміло, навіщо Абашидзе повинен зустрічатися з Іванішвілі, коли він є спецпредставником прем'єр-міністра .... ми бачимо, що Карасін говорить мовою погроз. Тому що на цій зустрічі Грузії визначають червоні лінії, які вона не повинна перетнути», – заявили в партії екс-президента Міхеїла Саакашвілі.

Коментар експертів

Віце-президент Атлантичної ради Грузії Бату Кутелія вважає, що відповіддю Тбілісі на погрози Москви щодо співпраці Грузії з НАТО має стати «ще більше зближення» з Альянсом, оскільки це, за його словами, є єдиною реальною можливістю для Грузії захиститися від російської експансії.

«Заява Карасіна є черговою спробою Росії чинити психологічний тиск на грузинський уряд і населення з метою добитися відмови Грузії від атлантичної інтеграції. Якщо так станеться, Росія вважатиме своє завдання виконаним ... Тому я вважаю, що відповіддю уряду Грузії повинна бути політика ще більш агресивною інтеграції з НАТО, більше збільшення нашої співпраці, тільки в цьому випадку ми зможемо стримати російську агресію», – вважає Кутелія.

Політолог Нодар Харшіладзе з грузинського «Центру стратегічного аналізу» вважає, що роздратування Росії викликано невизначеністю в позиції Тбілісі. Зокрема, на його думку, Бідзіна Іванішвілі «роздає обіцянки, які суперечать одна одній» як американській, так і російській сторонам, і що тепер складається ситуація, при якій лідеру правлячої сили доведеться відмовитися від подвійної гри.

«Я думаю, настав момент, коли Іванішвілі доводиться робити вибір, з ким ми – з Америкою чи з Росією, оскільки грати вже не виходить. Відповідно, в Москві всім цим сильно роздратовані», – вважає експерт.

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