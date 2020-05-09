США звинуватили Росію у відправці найманців до Лівії

Сполучені Штати звинувачують Росію у погіршенні ситуації у Лівії і відправці найманців у країну з метою підтримати генерала Халіфа Хафтара у його боротьбі за контроль над Тріполі.

Коментарі високопоставлених представників Держдепартаменту прозвучали 7 травня, на наступний день після публікації доповіді ООН, яка підтвердила, що на боці Лівійської національної армії Хафтара, яка контролює східну частину країни, борються від 800 до 1 200 контрактників з російської приватної військової компанії «Група Вагнера».

Групу Вагнера» найчастіше «помилково називають російською приватною військовою компанією, але насправді це інструмент російського уряду

Згідно з доповіддю комітету, що відслідковує ситуацію з санкціями щодо Лівії, «Група Вагнера», глава якої, імовірно, близький до російського президента Володимира Путіна, діє як «ефективний фактор підвищення бойових можливостей» для сил Хафтара, у той час як вони борються з міжнародно визнаним Урядом національної згоди, що базується на заході країни.

Допомога Росії Хафтару «привела до істотної ескалації конфлікту і погіршення гуманітарної ситуації у Лівії», зазначає представник Держдепартаменту Кріс Робінсон, який спеціалізується на Росії.

«Групу Вагнера» найчастіше «помилково називають російською приватною військовою компанією, але насправді це інструмент російського уряду, яким Кремль користується в якості недорогого і низькоризиковий інструменту для просування своїх цілей», сказав Робінсон журналістам.

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