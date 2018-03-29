Росія просить Лондон допомогти у розслідуванні отруєння Юлії Скрипаль

Слідчий комітет РФ просить надати йому копії матеріалів британського розслідування



Слідчий комітет Росії, який веде розслідування обставин отруєння Юлії Скрипаль, повідомив, що направив британській владі запит на надання правової допомоги.



«Російська сторона просить своїх британських колег зробити низку процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин скоєння злочину, а також надати копії матеріалів проведеного ними за вказаним фактом кримінального розслідування», - йдеться в повідомленні СКР.



Росія просить Лондон надати їй «результати огляду місця виявлення 4 березня 2018 року Юлії Скрипаль в несвідомому стані, результати її медичного огляду і проведених експертиз».



Колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, яку було нанесено на двері їхнього будинку в Англії, повідомила в середу британська антитерористична поліція.

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