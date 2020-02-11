Росія намагається викликати розкол на Західних Балканах - спецпредставник США

Спецпредставник США по Західним Балканам Метью Палмер попередив, що Росія намагається викликати розкол в регіоні і перешкодити його інтеграції із Заходом.

Вашингтон нерідко звинувачує Москву у втручанні у справи регіону.

За словами Палмера, Росія прагне бачити регіон у стані нестабільності, розколу, підозрілості і хаосу

«Нас турбують наміри Росії щодо Західних Балкан», - зазначив Палмер в інтерв'ю Болгарській службі «Радіо Вільна Європа», яке вийшло в ефір у вівторок, наступного дня після візиту дипломата до Софії.

За словами Палмера, Росія прагне бачити регіон у стані нестабільності, розколу, підозрілості і хаосу.

Палмер був призначений спецпредставником по Західним Балканам у серпні минулого року. Йому доручено сприяти інтеграції регіону з Заходом.

Держсекретар США Майк Помпео у ході короткого турне по Західним Балканам у жовтні попередив про «зловмисний» вплив російських «тролів».

Палмер зазначив, що спроби Росії похитнути Преспанську угоду між Афінами і Скоп'є є «черговим прикладом зловмисної діяльності з боку російської держави».

Підписана у 2018 році угода поклала край затяжній суперечці щодо назви Північної Македонії і проклала шлях до її вступу в НАТО і ЄС.

За даними Єврокомісії, на Євросоюз припадає понад 70 відсотків прямих інвестицій в країни Західних Балкан.

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