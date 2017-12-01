Навпроти посольства Росії у США закликають встановити «меморіал» Нємцова – WP

Біля посольства Росії у Вашингтоні може з'явитися вулиця на честь вбитого біля Кремля опозиційного політика Бориса Нємцова.

До перейменування частини Вісконсін-авеню, де розташоване посольство Російської Федерації, в «Плазу Бориса Нємцова» (Boris Nemtsov Plaza) закликає редакція впливового видання The Washington Post.

Вашингтонська міська влада розглядатиме це питання на слуханнях у середу, 6 грудня.

Нємцов був відвертим критиком і опонентом президента Путіна. В його останній доповіді він гостро засудив Володимира Путіна і вторгнення Росії в Україну.

Послідовники Нємцова, які далі домагаються правосуддя, регулярно залишають квіти, свічки та його портрети біля імпровізованого меморіалу на місці його вбивства. Поліція швидко їх прибирає. Перейменуванням вулиці навпроти посольства РФ міська влада Вашингтона може створити меморіал, який не буде так легко прибрати. «Це нагода підтвердити нашу підтримку демократії», - сказав редакції WP голова міської влади Вашингтона Філ Мендельсон.

Автори редакційної статті кажуть, що їх не дивуватиме, якщо адміністрація Трампа виступатиме проти цієї ініціативи. Схожу пропозицію заблокував у Конгресі сенатор-республіканець Боб Коркер, який є головою Комітету з міжнародних відносин.

Тепер члени міської влади Вашингтона мають можливість доказати, що це саме вони несуть відповідальність за перейменування вулиць столиці, і що «їх не так легко буде Путіну залякувати в порівнянні з їхніми колегами на Капітолійському пагорбі», - йдеться в редакційній статті The Washington Post.

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