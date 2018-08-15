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Світ

Кількість морпіхів США у Норвегії подвоять

Січень 2017-го року. Морпіхи прибувають до Норвегії

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Тривалість ротації також значно збільшено

США подвоять кількість морських піхотинців, які перебувають у Норвегії. Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, у середу відповідну заяву озвучили в Міноборони Норвегії.

Уряд країни наполягає, що збільшення присутності американських військових є частиною військових навчань і не має тлумачитись, як ескалація. У Росії вже засудили збільшення кількості морпіхів США у Норвегії.

Американські військові - це перша група закордонних військовослужбовців розміщена у Норвегії з часу Другої світової війни. В уряді Норвегії вже заявили, що у країні не створюється постійна військова база США, а розміщення морпіхів не спрямоване проти Росії. Між тим, за інформацією Reuters, тривалість ротації підрозділів американських військових у країні збільшено до максимального терміну у 5 років, хоча раніше йшлося про 6 місяців.

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