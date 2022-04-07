Після голосування ГА ООН щодо Росії, ЗМІ пишуть про "ляпаса" Москві, у РФ заявили, що "захищатимуть інтереси".

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. Про це повідомляє офіційна служба новин ООН.

За відповідне рішення проголосували 93 країни, утримались - 58, і проти - 24.

Відповідно до прийнятої резолюції РФ не мала би змоги голосувати та вносити пропозиції, але формально вважалася би членкинею РПЛ, права якої призупинені. Фактично РФ, як всі інші члени ООН, що не є членами РПЛ, просто спостерігала би за роботою ради.

Після голосування представник РФ взяв слово в залі Генасамблеї і повідомив, що вони приймають рішення про дострокове припинення свого членства в РПЛ.

Коментуючи результати голосування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що воєнним злочинцям не місце в організаціях ООН, які покликані захищати права людини.

"Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї та обрали правильну сторону історії", - заявив Кулеба у соцмережі Twitter.

Як повідомляє інформаційна агенція AFP, у Кремлі, у відповідь на результати голосування, заявили, що Росія буде "захищати свої інтереси".

"Призупинення прав Росії у Раді, яка базується у Женеві, це великий дипломатичний ляпас Росії, яка є однією із країн-засновниць ООН. Резолюція щодо призупинення прав Росії потребувала двох третин відданих голосів - при чому позиція "утримався" не зараховується як голос - і вважається барометром того, наскільки звіт засуджує очевидні звірства в Україні"- пише видання The New York Times, вказуючи, що Росія повністю відкидає будь-які порушення зі свого боку.

"Ми колективно надіслали чіткий сигнал, що Росію буде притягнуто до відповідальності", - прокоментувала рішення ООН посолка США до організації Лінда Томас-Грінфілд.

У статті використано матеріали The New York Times, AFP.