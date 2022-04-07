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Після голосування ГА ООН щодо Росії, ЗМІ пишуть про "ляпаса" Москві, у РФ заявили, що "захищатимуть інтереси".
Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. Про це повідомляє офіційна служба новин ООН.
За відповідне рішення проголосували 93 країни, утримались - 58, і проти - 24.
Відповідно до прийнятої резолюції РФ не мала би змоги голосувати та вносити пропозиції, але формально вважалася би членкинею РПЛ, права якої призупинені. Фактично РФ, як всі інші члени ООН, що не є членами РПЛ, просто спостерігала би за роботою ради.
Після голосування представник РФ взяв слово в залі Генасамблеї і повідомив, що вони приймають рішення про дострокове припинення свого членства в РПЛ.
Коментуючи результати голосування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що воєнним злочинцям не місце в організаціях ООН, які покликані захищати права людини.
"Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї та обрали правильну сторону історії", - заявив Кулеба у соцмережі Twitter.
Як повідомляє інформаційна агенція AFP, у Кремлі, у відповідь на результати голосування, заявили, що Росія буде "захищати свої інтереси".
"Призупинення прав Росії у Раді, яка базується у Женеві, це великий дипломатичний ляпас Росії, яка є однією із країн-засновниць ООН. Резолюція щодо призупинення прав Росії потребувала двох третин відданих голосів - при чому позиція "утримався" не зараховується як голос - і вважається барометром того, наскільки звіт засуджує очевидні звірства в Україні"- пише видання The New York Times, вказуючи, що Росія повністю відкидає будь-які порушення зі свого боку.
"Ми колективно надіслали чіткий сигнал, що Росію буде притягнуто до відповідальності", - прокоментувала рішення ООН посолка США до організації Лінда Томас-Грінфілд.
У статті використано матеріали The New York Times, AFP.
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The New York Times: у країн НАТО виникли розбіжності щодо того, як бути з Росією
Країни-члени НАТО розділилися в думках щодо того, як краще вибудовувати відносини з Росією в умовах війни РФ проти Україні, повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставлених західних чиновників. За словами співрозмовників газети, НАТО очікує, що конфлікт буде «довгим і болісним».
Країни Балтії і Польща наполягають на повному розриві відносин із Москвою та вважають, що необхідні заходи, які «поставлять Росію на коліна». Прихильники жорсткого підходу побоюються, що все, що Росія може представити як перемогу, завдасть серйозної шкоди європейській безпеці.
Водночас Франція, Німеччина і Туреччина хочуть продовжувати підтримувати контакти з російським президентом Володимиром Путіним, навіть незважаючи на звинувачення у воєнних злочинах, висунуті проти російської армії.
У Брюсселі триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Голова британського МЗС Ліз Трасс заявила про необхідність повної перебудови відносин Альянсу з Росією, оскільки, на її думку, основоположний акт Росія – НАТО є «мертвим».
Раніше НАТО спрогнозувало підготовку нового наступу російської армії в Україні. Виведення військ з-під Києва є не відступом, а перегрупуванням, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберґ, коментуючи ситуацію в зоні бойових дій. За даними НАТО, Росія готується завоювати Донбас і створити наземний коридор до окупованого Криму.
Наприкінці березня Москва оголосила, що скоротить воєнні дії у районі Києва й Чернігова на півночі України і зосередить основні зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями.
Урядова агенція США відправила Україні 5000 терміналів супутникового інтернету Starlink
Урядова агенція США з міжнародного розвитку (USAID) оголосила про відправлення урядові України 5000 терміналів супутникового швидкісного інтернету Starlink, які виробляє космічна компанія Ілона Маска SpaceX.
Reuters пише, що 3667 терміналів були надані компанією безкоштовно, а решту 1333 було придбано коштом USAID.
"Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України. Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна розірве українську волоконно-оптичну або стільникову інфраструктуру зв'язку", – йдеться в заяві USAID.
Як пише "Радіо Свобода", SpaceX запустила понад 2000 супутників Starlink від травня 2019 року і планує запустити ще близько 42 тисяч супутників упродовж наступних кількох років.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що деякі американські експерти застерегли, що Росія може використати супутниковий сигнал, як такий, що використовується для відкритого для України інтернету Starlink, щоб наводити цілі для ракетних обстрілів.
Ілон Маск також застеріг у Twitter: «Використовуйте з обережністю». «Вмикайте Starlink лише коли потрібно і розташовуйте антену далі від людей, наскільки це можливо». Він також порадив розташовувати на антенах "світловий камуфляж", щоб уникнути візуального розпізнавання.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
G7 «найрішучіше» засудила звірства Росії у Бучі та інших містах України
«Група семи» заявила, що «найрішучіше» засуджує звірства, вчинені Росією в місті Буча під Києвом та в інших районах України.
«Вражаючі зображення загиблих мирних жителів, жертв катувань й очевидних страт, а також повідомлення про сексуальне насильство та руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни Росії проти України та її народу», – заявили міністри закордонних справ країн G7 у спільній заяві від 7 квітня.
«Різанина в місті Буча та інших містах України буде внесена до списку звірств і грубих порушень міжнародного права, в тому числі міжнародного гуманітарного права і прав людини, скоєних агресором на українській землі», – йдеться в повідомленні.
G7, до складу якої входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і Сполучені Штати Америки, заявила, що група готова й надалі допомагати Україні у захисті від неспровокованого вторгнення Москви, «в тому числі військовою технікою та фінансами».
«Ми підкреслюємо, що відповідальні за ці жахливі дії та звірства, включаючи будь-які напади на цивільне населення і руйнування цивільної інфраструктури, будуть притягнуті до відповідальності», – йдеться у заяві.
«Разом із міжнародними партнерами G7 підтримуватиме і посилюватиме тиск на Росію, вводячи скоординовані додаткові обмежувальні заходи, щоб ефективно перешкодити спроможності Росії продовжити агресію проти України», – додали в G7.
2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.
Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.
Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.
Держдеп, Міністерство внутрішньої безпеки повідомляють про українських біженців у США
У березні США надали притулок 12 українцям за програмою розселення біженців, - повідомляє CNN з посиланням на дані Держдепу.
Видання зазначає, що програма розселення - це "повільний і складний процес, і дюжина українців, які стали частиною програми минулого місяця, ймовірно, подавались роки тому".
У коментарі для CNN у Держдепі пояснили, що "розселення біженців - має на меті бути постійним довговічним рішенням, що потребує в середньому 18-24 місяців на опрацювання. Розселення може бути не найбільш відповідним шляхом для тих, хто шукає тимчасовий безпечний прихисток, допоки вони зможуть безпечно повернутись додому".
Минулого тижня через мексикансько-американський кордон до США впустили "близько 3000 українців", - про це в ефірі CBS розповів міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас. Він заявив, що немає жодних подвійних стандартів у ставленні до українських біженців у порівнянні з мігрантами з Латинської Америки, які також чекають на кордоні.
Раніше американські медіа повідомляли, що американським митникам було надано розпорядження не використовувати щодо українців правило, запроваджене за адміністрації попереднього президента Дональда Трампа, яке дозволяло швидко депортувати сотні тисяч мігрантів з Мексики і Центральної Америки під час пандемії коронавірусу. Адміністрація президента Джо Байдена обіцяв скасувати цю політику у травні, але зараз вона все ще діє.
У березні Білий дім повідомляв, що Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тисяч українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні.
Крім того, Міністерство внутрішньої безпеки оголосило, що громадяни України, які перебували у США станом на 1 березня, зможуть залишитися в країні навіть після завершення терміну дії їхньої візи чи дозволу на роботу завдяки статусу тимчасового захисту (TPS). Водночас, це рішення ще не почало діяти, адже Україна ще не внесена у перелік відповідних країн TPS.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, за опитуванням YouGov, 54% американців підтримують прийом біженців з України.
За даними Ради ООН з прав людини, станом на 6 квітня через російську війну в Україні біженцями стали 4 мільйони 319 тисяч українців. Найбільше - понад 2 мільйони 500 тисяч людей - змушені були втікати до Польщі, понад 662 тисячі - до Румунії, 404 тисячі - до Угорщини.
У статті використано матеріали CNN, CBS, UN Human Rights Council
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