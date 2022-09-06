Росія обов'язково понесе відповідальність за злочини в Україні - брати Віндмани   

Світ ще довго у майбутньому розслідуватиме військові злочини Росії в Україні, - переконаний Євген Віндман, член міжнародної Дорадчої ради із жорстоких злочинів в Україні.

Брати Євген та Олександр Віндмани - американські військові у відставці. В інтерв’ю каналу CNN, у програмі New Day вони висловили переконанні, що Росія обов'язково понесе відповідальність за злочини, скоєні в Україні.

“Якщо коротко сказати, то відповідальність за злочини буде. Право війни - це механізм, згідно з внутрішнім правом, відверто кажучи, один із небагатьох, які зараз доступні. Так як росіяни мають право вето в Раді Безпеки, і вони не можуть бути притягнуті до відповідальності в ООН, де їх могли б притягнути за міжнародним правом, подобається це їм чи ні. Втім я не сумніваюся, що відповідальність буде”, - висловив переконання Євген Віндман, який цими днями вирушає в Україну в рамках роботи Дорадчої ради із жорстоких злочинів в Україні.

“Деякий рівень відповідальності вже відбувається, - продовжив Євген Віндман. - Є кілька розслідувань в Україні. Міжнародний кримінальний суд буде мати в цьому певну роль. Світ матиме справу з російськими військовими злочинами ще досить довго у майбутньому”.

Найбільшою проблемою України на сьогодні, за словами Євгена Віндмана, є її економічний стан.

“Думаю, їхній найбільший виклик сьогодні - це економіка. Їхня економіка зазнала надзвичайного удару. Звісно, прості люди воюють і щодня втрачають багато людей на війні, але громадяни по всій країни переживають значні економічні труднощі, багато хто втратив роботу, наближається зима, вони мають готуватись, а ми - як Сполучені Штати - маємо їх підтримати в цей складний період”.

Дорадча група із жорстоких злочинів в Україні створена при міністерствах закордонних справ Великобританії, Євросоюзу та США. В якості радника ця група допомагає Генпрокуратурі України, серед іншого, розслідувати військові злочини, злочини щодо цивільних громадян та об'єктів, а також злочини, пов'язані з роботою атомних електростанцій.

Олександр Віндман - також військовий у відставці. В адміністрації попереднього президента США обіймав посаду директора з європейських справ у Раді національної безпеки США.

В інтерв’ю CNN він зауважив, що американський Конгрес також вживає кроків, аби притягнути Росію та окремо певних росіян до відповідальності за злочини в Україні. Віндман не виключив, що деякі справи можуть розглядатись в американських судах.

“На дуже простому рівні ці хлопці ніколи не зможуть залишити Росію. Дуже багато росіян насолоджуюся подорожами в Європу та інші країни навколо світу. Багато з цих військових злочинців не зможуть цього робити. Є багато рівнів притягнення до відповідальності. Але це трапиться, так чи інакше”, - сказав Олександр Віндман.

Одним із міст найбільшої жорстокості росіян Віндмани назвали Маріполь. За словами Олександра Віндмана, Росія ще не достатньо притягнута до відповідальності.

“Це катастрофічні людські втрати, скоєні Росією, цією незаконною війною, варварською війною, неспровокованою війною. Росія ще недостатньо притягнута до відповідальності. Є спроби досягнути цього за допомогою санкцій. Українці роблять це на полі бою, завдаючи великих поразок у плані зриву цілей росіян. Ця війна далека від завершення, але це явно відбувається”.

Як повідомляв Голос Америки, тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ заявила, що США допомагатимуть Україні збирати, зберігати та аналізувати докази воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україну.

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