Росія стала джерелом радіоактивної хмари над Європою у 2017

Росія була джерелом радіоактивного хмари, яка пройшла над Європою восени 2017 року. Докази наводить дослідження в науковому журналі PNAS Американської академії наук.



3 жовтня 2017 року австрійські та німецькі вчені забили на сполох, виявивши незвично високі рівні радіації в центральній частині Європи.



Непрямі дані вказували на ймовірний радіоактивний викид в Росії, проте держкорпорація "Росатом" заявила тоді, що опублікованих даних недостатньо, щоб виявити точне місце походження витоку ізотопів радіоактивного елементу рутеній-106. За припущеннями російських представників, джерелом забруднення міг стати згорілий в атмосфері супутник.



Протягом декількох тижнів радіоактивна хмара зависала в різних частинах Європи, рівень радіації коливався, перш ніж повернувся до нормальних показників. Франція і Німеччина незабаром підтвердили, що викид, імовірно, стався саме в Росії.



Проаналізувавши значний обсяг даних за два роки, група європейських науковців дійшла висновку, що викид "без сумніву" стався в Росії, і його джерелом було виробниче об'єднання "Маяк" у Челябінській області неподалік від кордону з Казахстаном, де виробляють компоненти ядерної зброї. У звіті PNAS зазначено, що, незважаючи на підвищений рівень радіації, він не становив загрози здоров'ю людей за межами Росії.



Європейські вчені висловлюють тривогу через те, що Москва відмовилась взяти на себе відповідальність за викид. Російська влада неодноразово заперечувала відповідальність за викид ізотопів рутенію-106, а затримка з виявлення ймовірного місця походження, позбавила науковців даних, які могли б допомогти запобігти іншому масштабному витоку радіоактивних речовин.



"Маяк" відомий щонайменше двома іншими великими аваріями з викидом радіоактивних матеріалів - в 1957 і в 2004 роках.

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