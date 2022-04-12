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Росія має мізерну кількість справних та ефективних у війні з Україною супутників
Судячи з усього, російський наступ в Україну не просувається добре.
За попередніми підрахунками, масштаби втрат у російському війську за час вторгнення в Україну майже досягли рівня втрат радянської армії за 10 років війни в Афганістані. Російським силам не вдалося досягти своїх стратегічних цілей, як захоплення столиці Київ чи портового міста Маріуполя. Росія застосувала понад дві третини своїх тактичних батальйонів, які є її основними бойовими силами.
Інша велика проблема у списку – це супутники, а точніше: їхня мізерна кількість. Особливо мало серед них дійсно справних та якісних.
Згідно з даними експертів та інформацією з відкритих джерел, яку зібрало Радіо Свобода, Росію довгий час обтяжували її ж супутники зв’язку та спостереження. Ба більше, створені вони були на основі застарілих технологій або з використанням іноземних деталей, які зараз важче знайти через санкції Заходу.
Україна не має власної бази супутників. Однак вона має інші переваги, серед яких – не тільки озброєння та військове спорядження від США, яке союзники постачають в раніше небачених масштабах, але й американська розвідка високого рівня, зокрема спостереження за пересуванням російського війська в режимі реального часу.
Невідомо, чи це передбачає використання супутників-шпигунів для отримання зображень високої роздільної здатності.
В будь-якому разі західні технологічні розробки надали військовій розвідці та приватним компаніям доступ до високоякісних знімків супутників у режимі реального часу. Росія майже нічого з цього не має.
«Загалом Росія вже практично «сліпа» на орбіті», – сказав Барт Гендрікс, брюссельський аналітик і експерт з радянських і російських космічних програм.
Згідно з базою даних, яку веде неурядова організація США Union of Concerned Scientists (Спілка зацікавлених вчених), наразі в Росії є близько 100 військових супутників або супутників подвійного призначення. Дев’ятнадцять з них класифікують як супутники дистанційного зондування, з технологією, що дозволяє здійснювати оптичну фотографію або спостереження за радіосигналом. Решта служать іншим цілям.
Питання роздільної здатності
За словами Гендрікса, наразі на орбіті розміщені два російські оптичні супутники для спостереження Persona, однак вони перебувають там впродовж семи-дев’яти років, тож ці супутники зараз є на межі своєї працездатності та ефективності.
Однак Барт Гендіркс повідомляє, що складнощі на цьому не закінчуються: вважається, що максимальна роздільна здатність супутника Persona складає 50 сантиметрів на піксель.
Для порівняння, найкращі американські супутники-шпигуни, які називаються Keyhole, мають роздільну здатність близько 5 сантиметрів на піксель. При такій резолюції букву «V», яку малюють на дахах російських військових машин, що діють в Україні, було б легко і чітко видно зі звичної для супутника-шпигуна висоти.
Комерційні супутникові компанії, такі, як Maxar і Planet, зазвичай мають максимальну роздільну здатність близько 15 сантиметрів.
«У американців є щонайменше п’ять супутників Keyhole-12, італійці, французи та іспанці мають навіть більше власних супутників», – сказав Гендрікс Радіо Свобода.
Росія також відстала у створенні та розміщенні супутників дистанційного спостереження, з радарами, що, на відміну від оптичних супутників, бачать крізь хмари.
Згідно з базою даних Union of Concerned Scientists (Союзу зацікавлених вчених), у Росії є лише один підтверджений радіолокаційний супутник під назвою «Кондор». Він був запущений у 2014 році на очікуваний термін служби протягом п’яти років. Можливо, він уже припинив свою роботу.
У лютому російські космічні сили запустили ще один супутник, який отримав назву «Космос-2553», або «Нейтрон». Про його призначення та можливості інформації мало, проте відомо, що він був побудований московським військовим науково-дослідницьким інститутом «Машиностроение», який спеціалізується саме на супутниках радіолокаційного зондування.
«Якщо «Нейтрон» є радіолокаційним супутником, то це перший подібний запуск за майже 10 років», – сказав Гендрікс.
«Якщо йдеться про радіолокаційні супутники, то Росія також відстає від НАТО», – сказав він.
GPS та Глобальна навігаційна супутникова система
Найпоширеніша глобальна система позиціонування, більш відома як GPS, була розроблена в США.
Ця платформа є загальнодоступною та широко вживаною у різних сферах, від навігаційних систем до звичайних смартфонів. Оскільки нею володіє та керує уряд США, Росія вже віддавна висловлює обурення і намагається створити альтернативу, відому як Глобальна навігаційна супутникова система, скорочено – ГЛОНАСС.
Проте для повноцінної роботи мережі ГЛОНАСС потрібно 24 супутники. Наразі Росія розмістила лише 23. Термін експлуатації на орбіті частини з цих супутників вже спливає.
Росія мала труднощі зі створенням та запуском нових блоків для мережі ГЛОНАСС, частково через санкції Заходу, запроваджені проти Москви за захоплення українського Криму в 2014 році.
Експерти стверджують, що близько 90 відсотків стійких до руйнівного космічного випромінювання супутників Росія отримує шляхом імпорту. Спроби Росії розробити та виготовити саморобні запасні частини були марними: виготовлений супутник був удвічі важчим за попередні моделі, тож його ще не вивели на орбіту.
«Половина супутників ГЛОНАСС може впасти [з орбіти] в будь-який момент. В принципі вихід з ладу перших трьох-чотирьох вплине лише на точність у певній зоні. Але для нормального покриття території Росії потрібно близько 18 одиниць», – сказав один експерт, який працював у російській та європейській аерокосмічній промисловості і попросив залишитися анонімним під час обговорення галузевих питань.
«Якщо докорінно не змінити динаміку запуску, система ГЛОНАСС розпадеться протягом наступних кількох років», – додав він.
Ще одне ускладнення: наступне покоління російських військових ракет-носіїв – важка «Ангара-5» – також є доволі проблемною. Із 2014 року цю ракету запускали лише тричі.
Перевантаження даними
Чергова проблема – це обробка даних. Про це повідомив Павло Подвіг, експерт з питань російських збройних сил і старший науковий співробітник Інституту ООН з питань роззброєння в Женеві.
«Одна справа – мати супутники, а зовсім інша – мати можливість скористатися ними. Для цього необхідна система передачі інформації від супутника до експертів з обробки даних, які далі передадуть її особам, наприклад, відповідальним за позначення цілей», – сказав він.
«Той факт, що в Росії є якісь супутники, які все ще літають, не означає, що така система існує. Навіть якщо вона існує, то у випадку з Росією важко сказати, наскільки вона хороша чи погана», – додав Подвіг.
«Навіть американці не в змозі впоратися з цим завданням, – сказав він. – Я не бачу жодних доказів того, що Росія успішно вирішує це завдання у війні з Україною».
( Написав Майк Екель на основі репортажу Марка Крутова та Сергія Добриніна з Російської служби Радіо Свобода)
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У Пентагоні заявили, що поки не можуть підтвердити застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі
У Пентагоні наразі не можуть підтвердити заяви з України про використання Росією хімічної зброї, білого фосфору, у Маріуполі. Про це у вівторок заявив високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Як повідомляється, в уряді США досі аналізують ситуацію.
Як вказує Селдін у Пентагоні заявили, що на заваді оцінці ситуації, відсутність доступу до Маріуполя, неможливість спілкуватись із лікарями.
Посадовець США наголосив, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про використання Росією хімічної зброї з огляду на попередні прецеденти.
При цьому, вказав посадовець, встановити факт використання зброї дистанційно за даними спостережень нелегко.
"Це складно довести без присутності на місці", - наводить слова посадовця Селдін.
Міноборони США також вважає, що на поточний момент Росія зберігає "дещо понад 80%" сил, які від початку накопичила проти України.
У Пентагоні також вказали, що щоденно здійснюють поставки військової допомоги до України.
За словами високопосадовця Пентагону, Росія нині сконцентрувала більшість своїх повітряних ударів в Україні на сході та заході.
Як повідомляє "Интерфакс", у вівторок президент Росії Володимир Путін заявив, що у минулому інформація США про наявність хімічної зброї стала приводом для вторгнення американських військ в Ірак.
У березні президент США Байден заявив, що Вашингтон відповість у разі використання Росією хімічної зброї. Генсек НАТО Столтенберг заявляв, що Застосування хімічної, або ядерної зброї Росією проти України стане фундаментальною зміною природи конфлікту.
У статті використано матеріали "Интерфакс".
МВФ збільшить допомогу Молдові, через війну в Україні
Команда експертів МВФ рекомендуватиме Фонду надати додатково 267 млн дол Молдові, з огляду на негативний вплив на економіку країни, через війну в Україні а також санкції проти Росії та Білорусі. Рішення має затвердити Виконавче правління МВФ.
"Війна в Україні суттєво вплинула на економіку Молдови", - заявив очільник місії Фонду в країні Рубен Атоян. Він додав, що влада країни "обґрунтовано надає пріоритетного значення врегулюванню гуманітарної кризи в ситуації, яка вже є складною". Посадовець відзначив, що бюджетна політика Молдови спрямована на управління значним потоком біженців і зменшенням негативного впливу зростання цін на енергоресурси та продукти харчування.
Через ці виклики, економіка Молдови цього року стагнуватиме, вважають в МВФ.
Як повідомляв Голос Америки, за оцінками Світового банку українська економіка скоротиться на 45,1% цього року, а російська економіка, що вже переживає глибоку рецесію, втратить 11,2% в 2022 році. .
9 березня МВФ схвалив програму фінансування для України обсягом 1,4 млрд дол. У Світовому банку повідомили, що з початку російського вторгнення до України, установа мобілізувала 925 млн дол на підтримку України, щоб допомогти зі сплатою зарплати лікарям, виплатою пенсій та фінансуванням соціальних програм.
Словаччина розглядає можливість нових поставок зброї до України
Після того, як Словаччина передала Україні батарею протиповітряної оборони С-300, отримавши навзамін американську систему Patriot, в словацькому оборонному відомстві заявили про можливість нових поставок зброї до України.
Словаччина може поставити Україні самохідні артилерійські системи "Зузана" а також може розпочати надання послуг з ремонту бойових машин, включаючи танки Т-72 і Т-55, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над в інтерв'ю словацькій новинній агенції SITA, пише американське оборонне видання Defense News.
Словаччина також може надати Україні літаки МіГ, вказав в інтерв'ю виданню Politico прем'єр-міністр країни Едуард Гегер в понеділок. Хегер, який нещодавно відвідав Київ, заявив, що Словаччина думала відмовитись від МіГів, замінивши їх на американські F-16.
Гегер також вказав, що ведуться обговорення щодо можливості навчання українських військових у Словаччині, щоб ті могли перейти зі зброї радянського зразка на використання західної зброї.
Росія заявила про знищення С-300, доставленої до України "з однієї з європейських країн". Гегер заперечив ці повідомлення, називавши їх "російською пропагандою" і "обманом".
В статті використано матеріали Politico, Defense News.
Чи можуть США переконати Індію засудити дії Москви проти України?
"Сполучені Штати продовжить збільшувати підтримку уряду та народу України і ми закликаємо інші країни робити так само, а також закликаємо всі країни засудити все більш брутальні дії Москви". Таку заяву озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок під час спільної прес-конференції з міністрами закордонних справ та оборони Індії а також очільником Пентагону США.
Індія, яка на відміну від багатьох інших країн, ще не засудила російську агресію проти України, все ж на засіданні ООН виступила з осудом насильства проти цивільних і закликала до розслідування злочинів і негайного припинення насильства. Індія також надає гуманітарну допомогу Україні.
"Ми вже надали гуманітарну допомогу Україні, деяким її сусідам, - зауважив міністр закордонних справ Індії Субрахман'ям Джайшанкар на прес-конференції, - навіть під час нашої розмови, поставка ліків надходить, або дуже швидко надійде до Києва".
На зустрічах в понеділок у Вашингтоні посадовці обох країн значну увагу приділили впливу війни Росії в Україні на світові поставки продуктів харчування та енергоресурсів.
"Українські фермери змушені тікати або воювати і російські військові навмисно руйнують пашні та обладнання і не дозволяють Україні експортувати пшеницю через порти Чорного моря", - зауважив Блінкен під час прес-конференції.
Індію трубує вплив подій на ринки енергоресрусів, ціни на сировинні товари та мережі поставок, відзначили посадовці країни.
"Навіть країни, що перебувають далеко [від конфлікту] турбуються про енергобезпеку, продовольчу безпеку, ціни на сировинні товари та зриви в логістиці", - вказав міністр закордонних справ Індії.
Коментуючи стан відносин США та Індії, Блінкен зауважив, що Індія розвивала свої стосунки з РФ, коли "США не могли бути партнером" Індії. "Тепер часи змінились", - додав він.
Зустрічі міністрів передувала онлайн розмова президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в понеділок. На зустрічі Байден зауважив, що збільшення поставок нафти з Росії "не на користь" Індії, заявляла речниця Білого дому Джен Псакі. Коментуючи поставки нафти з Росії, Джайшанкар закликав більше уваги звернути на Європу, "Підозрюю, що за цифрами, наші загальні закупівлі за місяць будуть меншими, ніж Європа закуповує за півдня", - додав індійський посадовець.
США докладають зусиль, щоб об'єднати міжнародну спільноту проти дій Москви в Україні. Напередодні Псакі заявила, що той факт, що країни, що представляють більше половини світового ВВП об'єднані в таку коаліцію "не можна назвати провалом".
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