Росія пообіцяла зміцнювати збройні сили Венесуели попри застереження США

Як заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, мова йде про військову техніку, яку було поставлено до Венесуели.

Росія не вдаватиметься до прямих військових операцій

Росія планує вдатись для заходів для зміцнення потенціалу збройних сил Венесуели. Про це повідомило агентство «РИА Новости» з посиланням на заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова.

Росія є вірним союзником президента Ніколаса Мадуро.

«Хочу підкреслити, що мова йде саме про роботу з технікою, яка туди постачалась», - заявив Рябков.

Напередодні аналітична компанія Stratfor у своєму прогнозі розвитку ситуації у Венесуелі відзначила ймовірність того, що Росія відправить до Венесуели більше військових спеціалістів для підтримки адміністрації Мадуро.

"Але Росія не вдаватиметься до прямих військових операцій", - відзначали у компанії Stratfor.

Ми не потерпимо підриву демократії та підтримку репресій у Венесуелі закордонними військовими суб'єктами, а саме Кубою, Росією та Іраном

У травні Радник президент США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені штати уважно стежать за військовою підтримкою режиму Мадуро з боку Росії.

"Ми не потерпимо підриву демократії та підтримку репресій у Венесуелі закордонними військовими суб'єктами, а саме Кубою, Росією та Іраном. Ми доводимо це до відома цих суб'єктів", - твітував Джон Болтон.

У п'ятницю МЗС Росії також привітав уряд Мадуро з Днем незалежності Країни.

Дивіться також: Як проходять церемонії набуття громадянства США у День Незалежності