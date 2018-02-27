Трамп досі не наказав розвідці США зірвати російське втручання у майбутні вибори

Адміністрація Дональда Трампа не давала Агентству національної безпеки США додаткових повноважень для перешкоджання російському кібевтручанню у вибори у США. Про це директор АНБ адмірал Майк Роджерс заявив Сенатському комітету з питань збройних сил, як повідомляє видання The Hill.

Їм не довелося зіткнутись із наслідками, які б примусили їх змінити свою поведінку

Роджерс відзначив, що сам не звертався з проханням надати йому додаткові повноваження для перешкоджання кібератакам Росії у зародку, але відзначив, що саме до повноваженя президента США Трампа належить ухвалення такого рішення.

"Мені необхідне політичне рішення, яке б вказувало на специфічний наказ. Саме президент, зрештою, ухвалює рішення у відповідності до рекомендацій від міністра оборони", - заявив Роджерс.

При цьому директор АНБ заявив, що доручив своїм підлеглим "розпочати конкретну роботу", але не навів деталей можливих дій його агентства для попередження кібервтручання у вибори у США.

Мені необхідне політичне рішення, яке б вказувало на специфічний наказ. Саме президент, зрештою, ухвалює рішення у відповідності до рекомендацій від міністра оборони

Роджерс також відзначив, що дії Росії не змінились значним чином внаслідок санкцій США.

"Їм не довелося зіткнутись із наслідками, які б примусили їх змінити свою поведінку", - наводить слова Роджерса американський канал CNN.

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