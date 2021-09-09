Спостерігачі: майбутні вибори в Росії стануть найменш вільними за 20 років

Парламентські вибори у Росії, які відбудуться менш ніж за два тижні, стануть найменш вільними з того часу, як Володимир Путін прийшов до влади 21 рік тому, попереджають лідери опозиції та незалежні спостерігачі.

Опитування показують, що за правлячу партію «Єдина Росія» готові проголосувати лише 26 відсотків росіян, що є найнижчим рейтингом з 2008 року. Однак мало хто з опонентів Путіна сумнівається, що «Єдина Росія» виграє на виборах зі значною перевагою завдяки фальсифікаціям, придушенню критики, недопуску незалежних кандидатів, залякуванню виборців і грошовим виплатам виборцям.

«Завуальований підкуп виборців, усілякі маніпуляції, мобілізація адміністративного ресурсу і переслідування критиків режиму - така передвиборна тактика Путіна і його партії в 2021 році», - вважає опозиційний політичний оглядач Федір Крашенніков.

Крашенніков нещодавно виїхав з Росії до Європи, поповнивши низку опозиціонерів, які емігрують на тлі посилення репресій. Десятки незалежних ЗМІ і громадських організацій були змушені закритися після того, як їх визнали «іноземними агентами» або «екстремістськими» організаціями.

Опозиціонер Олексій Навальний, найвідоміший критик Путіна, знаходиться у в'язниці з січня за старим звинуваченнями в розкраданнях, які він сам і деякі західні уряди вважають політично мотивованими. Його політична організація, яку Кремль звинувачує в екстремізмі, ліквідована. Іншим критикам Путіна не дозволили балотуватися в якості кандидатів в Думу. У їх числі опинився і колишній депутат Дмитро Гудков, який втік з Росії у червні, побоюючись, що в іншому випадку йому буде пред'явлено кримінальне обвинувачення.

«Жорстка автократія»

«З тих пір, як я виїхав з Росії у 2014-му році, шокуюча кількість бізнесменів, вчених, журналістів, політиків, юристів, лідерів неурядових організацій, з якими я був знайомий там, померли, опинилися у в'язниці або емігрували», - написав у вівторок в «Твіттері» колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Запрошений науковий співробітник Університету Джорджа Вашингтона Марія Снігова в недавньому подкасті аналітичного центру "Атлантична рада" висловила думку, що 2021 рік стане роком, коли Росія перетвориться на «жорстку автократію». Вона вважає, що посилення репресій є реакцією Кремля на зростання невдоволення урядом.

З 17 по 19 вересня у Росії пройдуть вибори до Державної Думи, а також вибори голів кількох регіонів і муніципальних органів влади. Державні або підконтрольні державі російські ЗМІ спростовують твердження про підготовлювані фальсифікації, називаючи їх західною кампанією з дискредитації російських виборів.

Дружня Кремлю група експертів під назвою «Незалежний громадський моніторинг» в середу опублікувала прогноз, згідно з яким в найближчі дні виросте кількість фейковий новин про те, що держслужбовців змушують голосувати за «Єдину Росію».

«Активно буде обговорюватися тема нібито нерівних правил агітації, а також переслідування опозиційних кандидатів», - наводить агентство ТАСС коментарі авторів доповіді.

«На їхню думку, провокації і інформаційні атаки будуть скоординовано підтримані з боку західних журналістів, політиків і державних діячів, - пише ТАСС. - Результатом цієї кампанії має стати відмова Заходу від визнання легітимності нового складу Держдуми і активні спроби викликати акції протесту всередині Росії ».

Однак опубліковане у середу опитування соціологічного агентства "ВЦИОМ" показало, що 14 відсотків усіх працівниківпромислових підприємств Росії, були змушені зареєструватися для голосування під тиском керівництва, а більше половини респондентів заявили, що керівники обговорювали з ними тему виборів.

Представники Європейського союзу заявляють, що раптова хвиля повідомлень про західну змові є випереджаючою спробою дискредитувати будь-яку критику на адресу Кремля.

Використовуються і такі химерні методи, як висування кандидатів-спойлерів проти небагатьох незалежних кандидатів з метою створити замішання. Так, член ліберальної опозиційної партії «Яблуко» Борис Вишневський в неділю поскаржився, що двоє з його конкурентів за місце в Законодавчих зборах Санкт-Петербурга прийняли його ім'я і змінили свій зовнішній вигляд, щоб стати схожими на нього.

Спостереження за виборами

Опозиційних політиків тривожить і відсутність спостерігачів за виборами. Минулого місяця Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) оголосила, що не відправлятиме спостерігачів на вибори в Росії вперше за майже три десятиліття через «серйозні обмеження», накладені російською владою на місію.

«На наш превеликий жаль, ми не зможемо провести спостереження за майбутніми виборами в Росії, - сказав директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі. - Однак здатність самостійно визначати число спостерігачів, необхідна для ефективного і достовірного спостереження, - це ключовий елемент міжнародного спостереження за виборами. На жаль, російська влада наполягали на тому, щоб обмежити число спостерігачів, яких ми надсилаємо, за відсутності будь-яких чітких обмежень, пов'язаних з пандемією, внаслідок чого наш сьогоднішній крок став неминучим».

Провідна російська моніторингова організація «Голос» за місяць до парламентських виборів також була визнана «іноземним агентом». Хоча організація пообіцяла продовжувати свою роботу, існують побоювання, що її можуть не допустити до спостереження за виборами.

Спостерігачі побоюються, що без їх присутності можливостей для фальсифікації результатів виборів буде ще більше. Вони також відзначають, що влада шести великих регіонів і Москви заохочує росіян голосувати онлайн.

Електронне голосування в Росії в останні роки стало активно розвиватися, але в 2020 році в ході референдуму щодо поправок до конституції в Москві і Нижегородської області виникли серйозні аномалії при проведенні онлайн-голосування: проголосувало більше людей, ніж було зареєстровано. На одній ділянці виборців виявилося на 217 відсотків більше, ніж повинно було.

Жителям контрольованих проросійськими сепаратистами Донецької і Луганської областей, яких підтримує Москва, російська влада також дозволяє голосувати на цих виборах.

За словами російського оглядача Костянтина Скоркіна, понад 600 000 мешканців областей мають російські паспорти, і Кремль вважає їх «додатковим резервом лояльних виборців». Їм вперше дозволять голосувати на виборах в Думу.

У минулому році власникам російських паспортів в Донецьку і Луганську було дозволено проголосувати на референдумі щодо поправок. Охочих перевезли через кордон, щоб вони проголосували в Ростовській області, але їх було всього 14 000. Цього разу вони зможуть проголосувати онлайн.

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