Банки у США та Європі готуються до можливих кібернападів з Росії - ЗМІ 

Європейський центробанк готує банки Європи до можливого кібернападу, пов'язного з Росією, повідомляють Reuters, Bloomberg та FT з посиланням на поінформовані джерела. В центробанку Європи поки не прокоментували повідомлення.

Керівники деяких британських банків також заявили, що отримали звернення від уряду стосовно необхідності для банків бути готовими до кібернападів з боку РФ, якщо Захід запровадить санкції проти РФ у випадку її агресії проти України, повідомляє Financial Times.

Раніше, зауважує Reuters, увагу європейського регулятора було сконцентровано на загрозі шахрайства та інших порушень, але тепер занепокоєння викликає можливий вплив ескалації напруги між Росією та Україною на фінансовий сектор

США та Європа заявляють, що подальша агресія Росії проти України призведе до "масштабних економічних наслідків" для Росії. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вказала на можливі заходи щодо російських олігархів, а президент США Джо Байден говорив про можливість заборони для російських банків проводити операції в доларах у випадку подальшого вторгнення РФ до України.

За даними Reuters, у США Департамент фінансових послуг Нью-Йорка видав застереження для фінансових установ про можливі кібернапади у відповідь на введення санкцій США в результаті подальшого вторгнення Росії до України.

В статті використано матеріали Reuters, Bloomberg та FT.