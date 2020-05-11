Група конгресменів засудила план використати кошти з програми стримування російської агресії для побудови стіни на кордоні з Мексикою

Група законодавців з Комітету з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США на чолі з його головою Еліотом Енгелем та Вільямом Кітінгом виступила з критикою плану адміністрації щодо скорочення фінансування ініціативи щодо стримування російської агресії з метою перенаправити кошти на будівництво стіни на кордоні.

У листі держсекретареві Майку Пенсу і міністру оборони Марку Есперу конгресмени заявляють, що таке використання коштів з бюджету Ініціативи щодо забезпечення європейської безпеки є неправомірним. На їхню думку, такий крок надихне Путіна і поставить під загрозу США і їх союзників.

Путін активно використовує страждання світу, просуваючи антизахідну дезінформацію і ще більше підриваючи наші інтереси і безпеку

«Нездатність президента Трампа забезпечити фінансування своєї стіни на кордоні не є розумним виправданням для того, щоб діяти в обхід закріплених у Конституції повноважень Конгресу щодо асигнувань. У той час, як президент вигадує історію про надзвичайну ситуацію на південному кордоні, щоб відвернути кошти на будівництво стіни, загроза російській агресії для Сполучених Штатів і наших союзників і партнерів у Європі є відчутною», - пишуть законодавці.

«Росія не лише втручалася у вибори 2016 і 2018 років, а і веде безперервну дезінформаційну війну проти Сполучених Штатів і наших союзників, ставить під загрозу наших військових своєю агресивнюї військової діяльністю на Близькому Сході і в інших регіонах, незаконно окупує частини України і Грузії і продовжує тримати американських громадян в заручниках. І навіть зараз, в розпал серйозної глобальної кризи у галузі охорони здоров'я, президент Путін активно використовує страждання світу, просуваючи антизахідну дезінформацію і ще більше підриваючи наші інтереси і безпеку», - підкреслюють автори листа.

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