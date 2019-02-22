Reuters: Модернізація російських збройних сил відбувається не так жваво, як було оголошено

Російський президент Володимир Путін називає підвищення бойового потенціалу ВМС пріоритетним напрямком роботи. Однак недобудовані ракетні фрегати, які три роки простояли на балтійській верфі, вказують, що в реальності все не так просто.

Фрегати, призначені для Чорноморського флоту, стали жертвою санкцій, введених Україною у 2014-му році, після анексії Криму: Київ заборонив продавати двигуни українського виробництва.

Оскільки відразу знайти заміну українським двигунам для фрегатів класу «Адмірал Григорович» не вдалося, будівництво зупинилося. Зараз Росія намагається скоротити збитки і продає три кораблі Індії без двигунів.

Проблеми ВМС у значній мірі, хоча і не цілком, викликані українськими санкціями. Є також зумовлені іншими причинами проблеми з новою технікою для армії і ВПС.

Судячи з усього, російські збройні сили не мають настільки потужного і сучасного потенціалу, як показують щорічні паради на Червоній площі.

«Завжди потрібно усвідомлювати різницю між реальністю і вітриною, - зазначає головний редактор журналу «Експорт озброєнь» Андрій Фролов. - Червона площа - це вітрина. Це як японські ресторани, де є макети страв. Те, що ми бачимо на Красній площі, - це макети їжі, а не сама їжа».

Західні дипломати і військові експерти відзначають, що Росія проводить модернізацію своїх збройних сил значно повільніше, ніж Китай.

За словами Фролова, Росія успішно створила прототипи нових систем озброєння, але поки не може поставити їх на серійне виробництво. Російські військово-повітряні сили і сухопутні війська, як і ВМС, стикаються з проблемами у плані переозброєння.

Новий малопомітний винищувач здійснив перший політ понад дев'ять років тому, а супертанк дебютував на Червоній площі майже чотири роки тому, але жодна з цих новинок поки не розгортається в великих масштабах.

Програма будівництва фрегатів класу «Адмірал Горшков» паралізована санкціями. Але навіть до введення санкцій на будівництво головного корабля, введеного в експлуатацію минулого літа, пішло 12 років.

Росія сподівається поповнити свій флот ще 14 подібними кораблями, але для 12 з них немає двигунів.

Москва намагається розробити власні газотурбінні двигуни і власну виробничу базу повного циклу. Це завдання доручено НВО «Сатурн», яке входить до складу промислового конгломерату «Ростех». Глава «Ростех» Сергій Чемезов цього місяця розповів, що ВМС вже передали кілька двигунів, однак фрегати ними поки не спорядили.

З розробкою малопомітного винищувача Су-57 теж виникли проблеми. Спочатку Москва планувала побудувати 150 винищувачів п'ятого покоління, але тепер у Міноборони кажуть, що цього року чекають всього один літак - перший, вироблений серійним методом. Згодом можуть бути зроблені ще 14.

За словами експертів, масове виробництво нових літаків просто занадто дороге для Росії.

Проект нового супертанка теж іде не зовсім за планом. Як заявив у 2016 році Олег Сіенко, який на той момент очолював завод, де виробляють нові танки Т-14, Путін санкціонував закупівлю 2 300 танків. З тих пір тестувалися різні прототипи, але модель довелося відправити на доопрацювання.

Як цього місяця повідомила газета «Ізвестія» з посиланням на Міноборони, перші 12 з близько 100 танків серійного виробництва армія отримає до кінця цього року.

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