Міністерство юстиції США припускає, що скандальне досьє про "російську змову" могло бути результатом російської кампанії з дезінформації

Документи, які нещодавно були розсекречені Білим домом, підвищують ймовірність того, що скандальне досьє з «російським» компроматом на Дональда Трампа, на яке спиралося ФБР у своєму проханні видати ордер на стеження за колишнім радником президента США Дональда Трампа, могло бути плодом російської кампанії з дезінформації.

В цих нещодавно розсекречених матеріалах, а саме у контрольному звіті Мін'юсту, йдеться про те, що ФБР на час подачі запиту на ордер для стеження за Пейджем минулого року вже мало рекомендації щодо «російського» досьє» – зокрема з приводу сумнівності інформації, яка міститься в ньому.

У Мін’юсту США і без того були питання до ФБР, мовляв, представники Федерального Бюро Розслідувань не перейнялися перевіркою достовірності досьє, яке лягло в основу розслідування зв’язків штабу Трампа з Росією. В своєму звіті, генеральний інспектор Міністерства юстиції, звинувачує ФБР в тому, що агенти не перевірили достовірність інформації, яка міститься в досьє.

Інформація з цього досьє лягла в основу позову ФБР до суду, аби отримати ордер на прослуховування Картера Пейджа, колишнього співробітника штабу Трампа і його екс-радника. Те, що ФБР використало інформацію з досьє, прихильники Трампа висувають в якості основного аргументу за допомогою якого можна оскаржити легітимність всього розслідування впливу Росії на вибори у США, пише АР.

Сенатори-республіканці Чак Грасслі і Рон Джонсон опісля публікації розсекречених документів зробили спільну заяву, в якій йдеться про те, що тепер ясно видно «істотні недоліки» в обґрунтуванні ФБР для отримання ордера на стеження за Пейджем.

У звіті американської розвідки, отриманому в лютому 2017 року, йдеться, що особа, яка повідомила про зв'язки Трампа з Росією, попередила, що частина звинувачень, які стосувалися поведінки Дональда Трампа під час його поїздки в Москву були неправдивими і були «продуктом російської розвідки».

У четвер сенатори попросили директора ФБР, Крістофера Рея, надати всі розвіддані, отримані і перевірені федеральними агентами, які займалися цим російським розслідуванням.

"Ці нещодавно розсекречені виноски піднімають ще одне питання, що викликає серйозну стурбованість: які ще ділянки розслідування ФБР були заражені російською дезінформацією?" - йдеться в заяві, яку цитує АР.

У звіті американської розвідки, отриманому в лютому 2017 року, йдеться, що особа, яка повідомила про зв'язки Трампа з Росією, попередила, що частина звинувачень, які стосувалися поведінки Дональда Трампа під час його поїздки в Москву були неправдивими і були «продуктом російської розвідки».

ФБР визнало проблеми, що виникли в ході розслідування, і внесло ряд змін, покликаних зробити процедуру розслідувань більш точною і ретельною.

Йдеться про досьє, складене Крістофером Стілом, колишнім британським шпигуном, чиє дослідження зв'язків Трампа з Росією активно використовувалося в ході президентської кампанії 2016 року.

ФБР частково спиралося на інформацію, викладену в досьє Стіла, під час численних звернень до суду в 2016 і 2017 роках для санкціонування стеження за Пейджем – колишнього радника Трампа підозрювали в тому, що той був «агентом іноземної держави». Сам Пейдж заперечував будь-які правопорушення, звинувачення йому так і не були пред'явлені.

В червні 2017 року розвідка повідомила про те, що двоє людей, пов'язаних з російськими спецслужбами, «знали про розслідування Стіла на початку липня 2016 року». Це підвищує ймовірність того, що Кремль свідомо міг «зливати» Стілу дезінформацію, заздалегідь знаючи, що вона увійде в досьє.

Генеральний інспектор Мін'юсту, Майкл Горовіц, який випустив звіт про витоки російського розслідування, зазначив у грудні, що ФБР допустило серйозні помилки під час подачі заявки до суду.

У звіті Горовіца говориться, що ФБР допускало, що Росія свідомо підживлювала Стіла дезінформацією для включення неправдивих даних в його звіт про «російську змову» Трампа. ФБР, як зазначає генеральний інспектор, повинно було визначити, чи так це насправді.

В нещодавно розсекречених документах йдеться також, що в січні 2017 року була виявлена неточність в одному з повідомлень в досьє, яке стосується Майкла Коена, колишнього особистого юриста Трампа. Подробиці самого повідомлення не наводяться.

У виносках також говориться, що в червні 2017 року розвідка повідомила про те, що двоє людей, пов'язаних з російськими спецслужбами, «знали про розслідування Стіла на початку липня 2016 року». Це підвищує ймовірність того, що Кремль свідомо міг «зливати» Стілу дезінформацію, заздалегідь знаючи, що вона увійде в досьє.



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