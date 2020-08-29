Американські військові перехопили 6 російських військових літаків біля берегів Аляски

Американські військові перехопили шість російських військових літаків біля узбережжя Аляски. Про інциденти, що трапилися вночі з четверга на п'ятницю, повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

У повідомленні говориться, що американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправки паливом у небі KC-135, перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски.

Російська авіація наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж близько 5-ти годин перебувала у міжнародному повітряному просторі, - заявили у NORAD.

“Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і випробовують нашу оборону”, - заявив у повідомленні командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен Вангерк.

Перехоплення трапилось через кілька годин після того, як американські військові повідомили про появу російської субмарини неподалік Аляски.

У Твіттер-повідомленні Командування Північної Америки за четвер, 27 серпня, йдеться, що військові “пильно спостерігають за субмариною, яка виринула біля Аляски сьогодні. Ми пильно стежимо за суднами, які нас цікавлять, зокрема іноземними військово-морськими суднами, які перебувають у зоні нашої відповідальності”.

Військові США також уточнили, що “не отримували жодних запитів про допомогу у цій зоні від російського морського флоту ”

У п'ятницю командувач російського флоту адмірал Ніколай Євмєнов повідомив про масштабні навчання морського флоту неподалік Аляски. За повідомленням Associated Press, до військових навчань у Беринговому морі залучені понад 50 військових кораблів та близько 40 одиниць військової авіації Росії.

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