Росію треба називати державою-спонсором тероризму – сенатор

Відповідну заяву сенатор Гарднер зробив під час інтерв’ю з телеканалом Fox News напередодні саміту президентів США та Росії.

«Я думаю, що через свою діяльність Росія має називатись державою-спонсором тероризму» - заявив сенатор.​

Гарднер наголосив на «постійних порушеннях міжнародного права» Росією, зокрема, на нещодавньому отруєнні колишнього російського спецагента та його доньки в Солсбері, а також на атаках проти сирійських цивільних, анексії українського Криму та втручанні Росії в президентські вибори США в 2016 році.

«Я думаю, що Росія має називатись державою-спонсором тероризму» - заявив сенатор.​

«Думаю, що президент має бути твердим» - сказав сенатор про майбутню понеділкову зустріч Трампа з Путіним.

«Ми не пробачимо просто так втручання в президентські вибори, так само як анексію Криму та порушення міжнародного права» - додав Гарднер.

«Ми можемо бути конкурентами, але не закриватимемо очі на злочинну діяльність» - зауважив сенатор.

Нагадаємо, що сенатор-республіканець Рон Джонсон назвав російське втручання у вибори США «не найбільшою загрозою для американської демократії».

Джонсон брав участь у візиті групи американських законодавців в Росію минулого тижня. За його словами, половина п’ятигодинної дискусії з російськими високопосадовцями була сфокусована на російському втручанні в американські президентські вибори 2016 року.

Джонсон назвав російське втручання «неприйнятним» та «серйозним». Втім, він не вважає втручання Росії у вибори критичною загрозою.

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