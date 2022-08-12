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Росія не здатна швидко зібрати військо, щоб компенсувати втрати на війні в Україні - ЗМІ
Росія несе значні втрати особового складу на війні проти України і не здатна швидко поповнити людські ресурси, пишуть у західних ЗМІ.
Як сказав очільник Пентагону Ллойд Остін цього тижня: "Немає сумнівів, що Росія присвятила значну частину своїх найбільш боєздатних сил зусиллям в Україні, і в результаті вона втратила багато важливого обладнання, механізованого обладнання, надзвичайно велику кількість військ, вбитими та пораненими". Раніше високопосадовець Пентагону Колін Каль озвучив оцінки, що Росія втратила вбитими та пораненими близько 70 - 80 тисяч осіб.
Росії важко компенсувати ці втрати, а президент Росії Володимир Путін не оголошує мобілізації, яка може негативно позначитись на його рейтингу в Росії, зауважують західні ЗМІ.
Газета New York Times наводить слова директора програм міжнародної безпеки Центру стратегічних та міжнародних вчень Сета Джонса, який каже, що російське військо настільки виснажене, що не може виконати бойові завдання в Україні.
"Російське військо суттєво виснажене, - говорить Джонс. - Це позначається на їхній здатності проводити ефективну сухопутну воєнну кампанію в Україні".
Видання також цитує генерала США (у відставці) і колишнього командувача сил НАТО Філіпа Брідлава, який вказує, що Росія намагалась примусити воювати полонених українців. "Вони [росіяни] мають значну проблему з особовим складом і навіть більшу проблему з тим, що особовий склад погано навчений", - додає Брідлав.
Для того, щоб долучити більше військових, російська влада пропонує амністію в'язням, якщо ті погодяться воювати пліч-о-пліч з російськими військовими в Україні, повідомляє агентство АР, посилаючись на інформацію джерел в Росії.
АР наводить слова очільника групи Gulagu.net, що бореться за права в'язнів в Росії, Володимира Осечкіна, про те, що в результаті такої амністії, в'язні не доєднуються до російської армії - їх залучає так звана "Група Вагнера". Також влада в різних регіонах Росії розмістила рекламу, агітуючи росіян ставати військовими контрактниками, а місцеве телебачення рекламує створення "добровольчих батальйонів".
Раніше цього місяця в російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що Північна Корея може надіслати до 100 000 військових на допомогу Росії. Однак, колишня посадовиця Оборонної розвідувальної агенції США Ребека Коффлер скептично поставилась до таких повідомлень і вказала на те, що це логістично не виправдано.
"Російська пропаганда може заявляти про 100 000 добровольців з Північної Кореї, які б боролись від імені Росії, лише щоб залякати Захід, але в реальності це дезінформація", - сказала Коффлер в коментарі Fox News Digital.
Коффлер вважає, що Північна Корея не може відіграти в Україні роль, подібну до Білорусі. "Пам'ятайте, - говорить експертка, - білоруси, чеченці, буряти - всі з колишнього Радянського Союзу говорять російською. Вони більш інтегровані. Вони не лише мають спільну тактику, техніку та процедури, як ми це називаємо, але воєнна доктрина в них подібна".
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МЕА: видобуток нафти в Росії знизиться на 20% до початку 2023 року
Видобуток нафти у Росії скоротиться на 20% після набрання чинності заборони на її європейські поставки у грудні 2022 року. Зараз Росія видобуває на день лише на 3% менше нафти, ніж було до її повномасштабного вторгнення до України, повідомляють агентство Bloomberg і газета The Guardian із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство.
Згідно зі звітом МЕА, близько 2,3 мільйона барелів російської нафти і нафтопродуктів на день «доведеться знайти новий дім» після вступу в дію ембарго Євросоюзу на їхній імпорт. З 5 грудня 2022 року Євросоюз планує значно скоротити закупівлю російської нафти.
У липні Росія щодня добувала близько 10,8 мільйона барелів нафти. Це на 0,31 мільйона менше, ніж було до її повномасштабного вторгнення до України, підрахували в МЕА.
При цьому через санкції, які були накладені на Росію у відповідь на її агресію, експорт нафти і нафтопродуктів із Росії до Європи, США, Японії та Південної Кореї скоротився майже на 2,2 мільйона барелів на день. Однак перенаправлення потоків до Індії, Китаю, Туреччини та інших країн, а також сезонно вищий внутрішній попит пом’якшив втрати.
У червні 2022 року Китай вперше випередив Євросоюз як найбільший імпортер російської нафти. Згідно з звітом МЕА, Китай імпортував 2,1 мільйона барелів на день порівняно з 1,8 мільйона барелів, які закуповував Євросоюз за той же період.
МЕА дійшло висновку, що санкції щодо Росії мають «обмежений ефект». У липні 2022 року Росія отримала 19 мільярдів доларів від продажу нафти, у червні – 21 мільярд доларів, йдеться у звіті агентства.
Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до низки країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.
- Голос Америки
Bloomberg: війна в Україні відкинула економіку РФ на 4 роки назад
Через війну в Україні, російська економіка повернулась до 2018 року, згідно з оцінками Bloomberg Economics.
12 експертів, яких опитало видання, вказали, що економіка Росії впала приблизно на 4,7% в другому кварталі 2022 року, порівняно до цього періоду минулого року, дещо більше, ніж 4,3% падіння, яке оприлюднила російська офіційна статистика.
Це падіння менше, ніж 9-10% падіння, яке раніше передбачали експерти, опитані виданням.
Росія "скасувала чотири роки зростання, повернулась до 2018 року за обсягом в другому кварталі", вважає економіст Bloomberg Александр Ісаков.
Науковці Єльського університету піддають сумніву офіційну статистику, оприлюднену Кремлем. Вони вважають, що позитивні статистичні дані, які озвучує Росія – не більш як пропаганда і закликають не вірити офіційній статистиці Кремля.
"Вони приховують дані, публікують довільно якісь дивні дані, які вводять в оману багатьох у ЗМІ, - вказав в коментарі Голосу Америки професор Джеффрі Сонненфельд, президент Інституту лідерства Єльського університету. Наприклад, вони вказують, що ринок цінних паперів обвалився на 60%, що жахливо. Але чому не 100% – адже зараз неможливо продати акції іноземцю, а лише іноземці залишились серед власників акцій, бо росіяни вийшли. Те ж саме з валютою – справжнього ринку немає.
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- Голос Америки
Військові Повітряно-десантної 101-ї дивізі США повертаються до Європи
Після 80 років, військові 101-ї повітряно-десантної дивізії повертаються до Європи, повідомило представництво США в НАТО в четвер.
Військові дивізії прибувають до Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини для того, щоб "запевнити союзників і стримувати наших супротивників". До Європи прибуде приблизно 2400 військових, йдеться в повідомленні.
Союзники по НАТО домовились про посилення оборони східного флангу НАТО під час саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня. Тоді президент США Джо Байден оголосив про плани США збільшити кількість військових, які на ротаційній основі розміщуються в країнах Балтії а також утримувати контингент в Румунії.
Щоб зміцнити оборону Європи, США також планують надіслати два F-35 до Великої Британії, співпрацюватимуть із Німеччиною та Італією в сфері зміцнення оборони. Також, вказав Байден, США збільшать кількість американських кораблів на базі Рота в Іспанії з 4 до 6.
ООН: ситуація на атомних об'єктах України викликає все більшу тривогу
Глава Міжнародного агентства з атомної енергії заявив у четвер, що експерти його агентства дійшли попереднього висновку про відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці після обстрілу навколо великої атомної станції на півдні України, але він попередив, що це “може змінитися у будь-який момент".
“Ми, безперечно, всі можемо погодитися з тим, що будь-яка ядерна катастрофа є неприйнятною, і тому запобігання їй має бути нашою головною метою”, — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час відеобрифінгу в Раді Безпеки ООН.
"Для досягнення цього я прошу, щоб обидві сторони співпрацювали з МАГАТЕ і дозволили місії на Запорізькій атомній електростанції почати працювати якомога швидше", - сказав він.
Гроссі зазначив, що останнім часом ситуація на ядерних об'єктах України, зокрема на Запорізькій АЕС, "швидко погіршується, аж до дуже тривожної".
Команда Агентства ООН з ядерного нагляду з червня намагається направити технічну місію для перевірки Запорізького майданчика. Це найбільша атомна електростанція в Європі.
"Але, на жаль, через політичні чинники та інші міркування це було неможливо, - сказав він. - Ми бачили, що сталося протягом останніх двох місяців; ми не можемо дозволити таким факторам більше затримувати нас”.
Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня, розмістивши там війська та залишивши український персонал для керування нею.
Україна та Росія звинувачують одна одну в обстрілах навколо місця з 6 серпня, включаючи повідомлення про нові обстріли раніше в четвер.
Глава МАГАТЕ Гроссі заявив, що йому та його експертам необхідно терміново вирушити до Запоріжжя, щоб оцінити фізичні пошкодження об’єктів, оцінити умови роботи персоналу диспетчерської та провести технічне обслуговування всього обладнання МАГАТЕ для захисту.
"Місія на майданчику також дозволить нам виконувати термінові гарантійні дії – перевірку статусу реакторів та запасів ядерних матеріалів, включаючи сховище свіжого та відпрацьованого палива, де ми зараз не маємо дистанційної передачі даних спостереження", - сказав він.
МАГАТЕ потребує дозволу та допомоги України та Росії, щоб дістатися до Запоріжжя, бо станція розташована на території, яку зараз контролюють російські війська.
"Ми готові надати місії всю необхідну допомогу та сприяти її пересуванням через контрольовану Україною територію", - сказав Раді посол України Сергій Кислиця.
Посол Росії Василь Небензя заявив, що його уряд сподівається, що місія МАГАТЕ в Запоріжжі відбудеться найближчим часом.
Демілітаризована зона
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони використовувати «здоровий глузд і розум» і не атакувати регіон. У своїй заяві в четвер він закликав їх негайно припинити військові дії поблизу атомної станції, а також вивести будь-який військовий персонал і обладнання з місця.
"Цей об'єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції", - попередив Гутерріш.
За його словами, сторони повинні терміново домовитися про периметр демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території.
«Росія не використовує з цією метою цивільну інфраструктуру, не згадуючи ядерні об’єкти, - сказав Небензя Раді Безпеки, відхиляючи пропозицію глави ООН. - Це тактика українських збройних сил».
Український посол заявив, що обстріл Москвою Запоріжжя мав більшу мету.
"Плани Росії щодо Запорізької АЕС спрямовані на відключення її від енергосистеми України та відключення електроенергії на півдні країни", - сказав Кислиця.
Сполучені Штати закликали Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль над Запоріжжям.
Бонні Дженкінс, заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки, також висловила підтримку пропозиції України щодо створення демілітаризованої зони навколо АЕС і місії МАГАТЕ.
"Цей візит не може більше чекати", - сказала вона членам ради.
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