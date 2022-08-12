Росія не здатна швидко зібрати військо, щоб компенсувати втрати на війні в Україні - ЗМІ

Росія несе значні втрати особового складу на війні проти України і не здатна швидко поповнити людські ресурси, пишуть у західних ЗМІ.

Як сказав очільник Пентагону Ллойд Остін цього тижня: "Немає сумнівів, що Росія присвятила значну частину своїх найбільш боєздатних сил зусиллям в Україні, і в результаті вона втратила багато важливого обладнання, механізованого обладнання, надзвичайно велику кількість військ, вбитими та пораненими". Раніше високопосадовець Пентагону Колін Каль озвучив оцінки, що Росія втратила вбитими та пораненими близько 70 - 80 тисяч осіб.

Росії важко компенсувати ці втрати, а президент Росії Володимир Путін не оголошує мобілізації, яка може негативно позначитись на його рейтингу в Росії, зауважують західні ЗМІ.

Газета New York Times наводить слова директора програм міжнародної безпеки Центру стратегічних та міжнародних вчень Сета Джонса, який каже, що російське військо настільки виснажене, що не може виконати бойові завдання в Україні.

"Російське військо суттєво виснажене, - говорить Джонс. - Це позначається на їхній здатності проводити ефективну сухопутну воєнну кампанію в Україні".

Видання також цитує генерала США (у відставці) і колишнього командувача сил НАТО Філіпа Брідлава, який вказує, що Росія намагалась примусити воювати полонених українців. "Вони [росіяни] мають значну проблему з особовим складом і навіть більшу проблему з тим, що особовий склад погано навчений", - додає Брідлав.

Для того, щоб долучити більше військових, російська влада пропонує амністію в'язням, якщо ті погодяться воювати пліч-о-пліч з російськими військовими в Україні, повідомляє агентство АР, посилаючись на інформацію джерел в Росії.

АР наводить слова очільника групи Gulagu.net, що бореться за права в'язнів в Росії, Володимира Осечкіна, про те, що в результаті такої амністії, в'язні не доєднуються до російської армії - їх залучає так звана "Група Вагнера". Також влада в різних регіонах Росії розмістила рекламу, агітуючи росіян ставати військовими контрактниками, а місцеве телебачення рекламує створення "добровольчих батальйонів".

Раніше цього місяця в російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що Північна Корея може надіслати до 100 000 військових на допомогу Росії. Однак, колишня посадовиця Оборонної розвідувальної агенції США Ребека Коффлер скептично поставилась до таких повідомлень і вказала на те, що це логістично не виправдано.

"Російська пропаганда може заявляти про 100 000 добровольців з Північної Кореї, які б боролись від імені Росії, лише щоб залякати Захід, але в реальності це дезінформація", - сказала Коффлер в коментарі Fox News Digital.

Коффлер вважає, що Північна Корея не може відіграти в Україні роль, подібну до Білорусі. "Пам'ятайте, - говорить експертка, - білоруси, чеченці, буряти - всі з колишнього Радянського Союзу говорять російською. Вони більш інтегровані. Вони не лише мають спільну тактику, техніку та процедури, як ми це називаємо, але воєнна доктрина в них подібна".