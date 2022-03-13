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Росія демонструє "ознаки готовності" до серйозних переговорів - Держдеп США
Заступниця Державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Росія демонструє “ознаки готовності” провести “реальні, серйозні переговори”, хоча за її словами, Путін все ще бажає знищити Україну.
У неділю, 13 березня, в програмі Fox News Венді Шерман, зокрема, зазначила: “Тиск (на Росію - ред) починає мати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності вести реальні, серйозні переговори. Але хоча зазначити, поки що так виглядає, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами”.
“Відколи адміністрація Байдена почала працювати, ми виділили 1,2 мільярда доларів безпекової допомоги, щоб допомогти Україні захистити себе від цієї жахливої атаки. (Наша ціль - ред.) Застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, щоб в першу чергу, домогтися припинення вогню, отримати гуманітарні коридори і припинити це вторгнення”, - заявила заступниця Державного секретаря США.
За два тижні війни, додала дипломатка, Володимир Путін зруйнував 30 років економічного розвитку Росії.
Раніше у неділю Державний секретар США провів переговори щодо ситуації в Україні із Катаром. Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Катару Могаммед бін Адбурахман аль-Тані, серед іншого, “обговорили російську неспровоковану війну в Україні і підтвердили їхню підтримку українському народу”.
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- Голос Америки
Американські та китайські високопосадовці в Римі обговорять війну Росії проти Україні
Американські та китайські високопосадовці зустрінуться в понеділок в Римі, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну та його вплив на світову безпеку.
«В понеділок Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, посадові особи ради з нацбезпеки та Державного департаменту перебуватимуть у Римі. Салліван матиме зустріч з членом політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу Комісії з міжнародних відносин Янгом Джечі в рамках наших триваючих зусиль тримати відкритими канали комунікації між США та Народною республікою Китай», - йдеться в повідомленні речниці Ради з нацбезпеки Емілі Горн, розміщеному на сайті Білого дому.
«Сторони обговорять триваючі зусилля дати раду конкуренції між нашими країнами та обговорити вплив війни Росії проти України на регіональну та світову безпеку», - написала речниця.
У Римі Салліван також зустрінеться з Луіджі Маттіоло, дипломатичним радником італійського премє’р-міністра Маріо Драгі, щоб обговорити «координацію потужної, об’єднаної міжнародної відповіді путінській війні вибору».
- Голос Америки
Генсек ООН та президент Туреччини обговорили шляхи досягнення миру в Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час недільної телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловив йому подяку за його посередницькі зусилля між Росією та Україною.
«Вони обговорили поточні ініціативи, щоб покласти край конфлікту, оскільки мир – це головна мета», - йдеться у повідломленні речника Генсека ООН.
Також сторони обговорили питання, пов’язані з ядерною безпекою, та вплив війни в Україні на харчову та енергетичну безпеку у світі.
В матеріалі використані джерела ООН
- Голос Америки
- Reuters
Британський уряд платитиме тим, хто приймає біженців з України
Британія буде платити людям, які приймають українських біженців у своїх домівках.
Таким чином уряд країни намагається послабити невдоволення громадськості через слабку реакцію уряду на гуманітарну кризу, яку вважають однією з найбільших у Європі з часів ІІ Світової війни.
За повідомленням уряду, нова британська програма "Дім для України" дозволить біженцям з України приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають там родинних зв'язків.
Місцевим британцям, які запропонують біженцям вільну кімнату або майно на період принаймні шість місяців, уряд платитиме 350 фунтів стерлінгів (близько 450 доларів) в місяць.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон намагається позиціонувати себе як одна з країн, що найбільше допомагає українцям в час російського вторгнення. Втім його уряд останнім часом критикують через затримку рішення щодо прийому біженців.
Законодавці від основних політичних партій Британії критикували уряді вимоги, щоб українці отримували візи та проходили біометричні тести перед тим, як прибути до Британії. Кабінету Джонсона закидають, що їхні рішення ставлять у пріоритет бюрократію, замість добробуту тих, хто втікає від війни.
Нова програма уряду передбачає, що до кінця наступного тижня представники британської громадськості, благодійні організації, підприємства та громадські групи зможуть запропонувати біженцям житло на своїх веб сайтах.
“Велика Британія стоїть з Україною в їхню найтемнішу годину, і британська громадськість розуміє потребу якнайшвидше доставити якомога більше людей у безпечне місце”, - заявив міністр з питань житлово-комунального господарства країни Майкл Гоув.
“Я закликаю людей по всій країні приєднатися до національних зусиль і запропонувати підтримку нашим українським друзям. Разом ми можемо дати безпечний дім тим, хто цього вкрай потребує”, - додав урядовець.
Кожен, хто пропонує біженцям кімнату або будинок, повинен буде показати, що їхнє помешкання відповідає стандартам, їх також можуть перевіряти на наявність судимості.
Раніше Агентство ООН у справах біженців повідомляло, що число осіб, які залишають Україну через небезпеку, може зрости до понад 4 мільйонів людей.
Папа Римський назвав Маріуполь «містом-мучеником»
Папа Римський Франциск назвав Маріуполь, де внаслідок ударів російських військ загинули понад півтори тисячі цивільних і зруйнована міська інфраструктура, «містом-мучеником». Понтифік 13 березня присвятив війні Росії проти України серію твітів російською, українською та англійською мовами, в яких закликав «припинити цю різанину».
«Місто, яке носить імʼя Діви Марії, Маріуполь, стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Перед варварством вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення не існує жодних стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати: єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста на цвинтарі», – ідеться у зверненні глави католицької церкви.
«З болем у серці приєдную мій голос до голосу простих людей, що благають про кінець війни. Нехай же в ім’я Боже буде почутим крик страждаючих… У Боже ім’я, прошу вас: припиніть цю різанину! Хочу ще раз закликати приймати численних біженців, в яких перебуває Христос, і подякувати за велику мережу солідарності, що сформувалася», – додав папа Франциск.
Внаслідок блокади російськими військами Маріуполя в місті загинули 1 582 мирних жителі – про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ 13 березня.
Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.
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