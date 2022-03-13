Росія демонструє "ознаки готовності" до серйозних переговорів - Держдеп США

Заступниця Державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Росія демонструє “ознаки готовності” провести “реальні, серйозні переговори”, хоча за її словами, Путін все ще бажає знищити Україну.

У неділю, 13 березня, в програмі Fox News Венді Шерман, зокрема, зазначила: “Тиск (на Росію - ред) починає мати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності вести реальні, серйозні переговори. Але хоча зазначити, поки що так виглядає, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами”.

“Відколи адміністрація Байдена почала працювати, ми виділили 1,2 мільярда доларів безпекової допомоги, щоб допомогти Україні захистити себе від цієї жахливої атаки. (Наша ціль - ред.) Застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, щоб в першу чергу, домогтися припинення вогню, отримати гуманітарні коридори і припинити це вторгнення”, - заявила заступниця Державного секретаря США.

За два тижні війни, додала дипломатка, Володимир Путін зруйнував 30 років економічного розвитку Росії.

Раніше у неділю Державний секретар США провів переговори щодо ситуації в Україні із Катаром. Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Катару Могаммед бін Адбурахман аль-Тані, серед іншого, “обговорили російську неспровоковану війну в Україні і підтвердили їхню підтримку українському народу”.