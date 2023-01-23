Міжнародні експерти очікують збільшення кіберактивності з боку Росії 

Росіяни не можуть досягти успіху в кібератаках на Україну через посилений захист українського кіберпростору, зокрема, дякуючи допомозі США та Євросоюзу. Про це йдеться у статті американського видання The Hill “Росія може збільшити кібератаки на Україну, з малим ефектом”. В статті експерти аналізують загрози від російських хакерів, кібер-ризики для України та її сусідніх держав.

Віце-президент кіберконсалтингової компанії Optiv Джеймс Тургал очікує найближчим часом збільшення кіберактивності з боку росіян. При цьому, на його думку, вона не матиме значного впливу на війну, оскільки Кремль зустріне сильніші кібератаки з боку України та її союзників.

Експертів звертають увагу, що за останній рік російські війська здійснили численні напади на Україну, намагаючись порушити критичну інфраструктуру країни, але в кіберпросторі “не виправдали очікувань”.

Причиною успішного захисту України називають посилений кіберзахист.

“Росія не очікувала, що зустрінеться з таким сильним опором з боку українських сил, які протягом останніх кількох років зміцнювали свій кіберзахист за допомогою США та Європейського Союзу”, - мовиться у статті The Hill.

“Росіяни не послабили своїх кібератак, але вони не змогли подолати український кіберзахист, тому вдаються до ракетних атак на критичну інфраструктуру”, - аналізує виданню Джеймс Льюїс, віце-президент і директор програми стратегічних технологій в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Компанія Microsoft у 2022 році опублікувала звіт, який підтверджував, що російські кібератаки тісно пов’язані — а іноді й прямо приурочені - з військовими наземними операціями, що націлені на українську інфраструктуру.

Експерти видання The Hill не виключають, що російські війська, ймовірно, і нині продовжують координувати кіберактивність з фізичними військовими операціями, що потенційно могло б підвищити ефективність наступу.

Про це розповідає Майкл Деніел, президент компанії “Кібер Альянс”: “Одна з речей, які ми побачили під час бойових дій там, полягає в тому, що синхронізувати кібероперації з фізичними військовими операціями значно важче, ніж деяким людям це здається”.

«Використати кіберможливості для збою роботи значно легше, якщо ти не намагаєшся прив’язати це до конкретних військових операцій, оскільки тоді у тебе є більше гнучкості щодо вибору часу та місця, де і коли це зробити”, - продовжує експерт.

Оглядачі не виключають, що Росія після невдач на українському кіберпросторі може розширити свою активність на сусідні країни, зокрема, на тих членів ЄС та НАТО, які найбільше допомагають Україні, - вважає Джейсон Блессінг, науковий співробітник Американського інституту підприємництва.

“Я думаю, це може трапитись у короткостроковій перспективі, що бізнеси, які надають безпосередню підтримку та допомогу Україні, стануть значно кращими цілями, оскільки зрив їхньої роботи передбачає зрив поставок в Україну”, - аналізує Блессінг.

Попри незначні успіхи росіян у кіберпросторі, експерти вважають за необхідне для США, Європи та України продовжувати посилювати свій кіберзахист, так як війна триває, а відтак російські кібератаки не припиняться.

«Навіть якщо війна закінчиться, я не виключають, що росіяни використовуватимуть свій кіберпотенціал у спробах дестабілізувати український уряд і продовжувати розпалювати сепаратистські інтереси на сході України”, - додав Майкл Деніел із “Кібер Альянсу”.



