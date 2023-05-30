Питання ATACMS для України "все ще на розгляді" – Байден

Українська “Мавка” збирає повні зали глядачів в американських кінотеатрах. Анімаційний фільм за мотивами “Лісової пісні” Лесі Українки вийшов у прокат на великих екранах у США. Роботу над стрічкою команді українців вдалося завершити, попри повномасштабну війну. Зараз "Мавка", за словами продюсерів, найкасовіший український фільм.

24 травня відбулася прем'єра української стрічки "Мавка" у Вашингтоні. Подивитися фільм чимало глядачів прийшли у вишиванках. Українську сорочку вдягнув американець Аланте, який прийшов на український фільм вперше в житті. Перед прем'єрою він коротко ознайомився зі сценарієм "Лісової пісні" Лесі Українки, проте вимовити ім'я Мавки йому не вдається з кількох спроб, голову героїню він називає Маквою: "Мені сказали, що в літературній версії вона не повертається з... Ой, я спойлерю. Анімація, кохання, двоє героїв, вони закохуються."

У традиційному українському вбранні на екрані постають і герої фільму - Мавка та її коханий Лукаш. Анімаційна стрічка за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки вийшла у прокаті у США двома мовами: українською та англійською. Проте в англійській версії звучать українські пісні, серед яких - "Веснянка" від гурту "Дахабраха."

Чимало глядачів в американській столиці - українці. Софія Вілліс, глядачка “Мавки”, після перегляду розповіла, що з радістю побачила у фільмі багато українських елементів: "Я завжди захоплювалася костюмами, чудовим намистом, всім автентичним, не у стилі Голлівуду, а справжнім українським, геніальним українським, це нам сподобалося."

Через високу конкуренцію на кіноринку українські виробники на прокат в Америці не розраховували взагалі. Втім, фільм про Мавку придбали для показу у США. Крім Вашингтона, її вже показали у Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Дієго, квитки на прем'єру в деяких містах розбирали за кілька годин після початку продажу.

В посольстві України у США радіють, що завдяки анімації американці дізнаються, зокрема, більше про творчість Лесі Українки: "Леся Українка менш перекладена, менш знана, але вона є справжньою європейкою в кращому значенні цього слова: людина, яка володіла вісьмома іноземними мовами, яка досконало знала європейську культуру. Тому, коли ми тут цим прекрасним мультфільмом сьогодні нагадуємо американцям, що ми є частиною європейської культури, коли ми знайомимо їх із нашою творчістю, то ми ще раз підкреслюємо, що Україна жива і буде вічно жити, бо вона має в серці те, що не вмирає," - розповіла радниця посольства України у США Катерина Смаглій.

Представниця компанії Ukrainian Films USA, що придбала права на дистрибуцію україномовної версії стрічки у США, Маріанна Агекян розповідає, що фільм був би успішним у світі навіть без підвищеної цікавості до України через повномасштабне вторгнення: "Усі, хто бачив якість цього фільму, тут неважливо, що він з України, - це просто дуже гарний анімаційний фільм, який можна показувати будь-де. Зараз "Мавку" представили в понад 90 країнах. Вона говорить різними мовами, її показали в Німеччині, Франції, навіть у Латинській Америці, Мексиці. Якщо подивитися, скількома мовами Мавка зараз розмовляє, це вражає."

На черзі - покази "Мавки" в Сіетлі, Філадельфії та ще низці міст США, а також фільм покажуть у Канаді. "Мавка" пройшла нелегкий шлях до великих екранів. Завершувати виробництво фільму українській команді довелося під час повномасштабної війни. Продюсерка анімаційного фільму Ірина Костюк розповіла, що деякі члени її команди перебували в окупації.

"Наш артдиректор був в окупації під Києвом, а багато наших аніматорів пішли в ЗСУ.

Наші аніматори працювали з бомбосховищ, з ванних кімнат з комп'ютерами

Наші аніматори працювали з бомбосховищ, з ванних кімнат з комп'ютерами та дистанційно, для того, щоб ми завершили. Як не дивно, ми завершили виробництво в заплановані терміни."

На створення фільму загалом пішло 8 років. Сюжет про кохання, проблеми навколишнього середовища та зникнення рідкісних видів тварин із повномасштабною війною набув нового значення. "Та сцена, де Мавка, будучи такою ніжною, закоханою, коли постає загроза її світу, стає на захист цього світу, будь-якою ціною жертвуючи своїм власним життям, - це такий новий сенс, я зараз заплачу... Новий сенс - це захист своєї території, коли чужинці заходять на твою територію, і якою б ніжною і гармонійною душею ти не була, ти всеодно береш ту іскру праведної люті й захищаєш свою територію будь-якою ціною,"- каже Костюк.

"Мавка" стала найкасовішим українським фільмом і найкасовішим анімаційним релізом, розповідають продюсери. Лише за перший тиждень показу в Україні вона зібрала 24,9 млн грн. "Щодо інших країн, у Франції ми були взагалі на другому місці серед новачків вікенду, десь ми займали навіть перше місце у прокаті... В кожній країні, де виходив фільм, якісь такі гучні здобутки "Мавки" є у кожній країні", - розповіла продюсерка.

Однак найбільшою несподіванкою для команди "Мавки" стало те, скільки країн її показують саме українською мовою, аби підтримати переселенців з України, які, дивлячись фільм, часто не стримують сліз: "Через повномасштабне вторгнення і через те, що велика аудиторія виїхала за кордон, наші партнери побачили цю можливість, і використали цю можливість в хорошому сенсі - показати українцям за закордоном "Мавку." І скільки ми отримали фідбеку від українців, це настільки зворушливо. В нас настільки вийшла важлива місія, якій ми дуже тішимося, радіємо. Вони пишуть, що на півтори години ніби опинилися вдома... Ти чуєш, як весь зал схлипує. І саме в цьому моменті, з тієї тиші, з тієї кімнати лунає цитата Лесі Українки: Ні, я жива, Я буду вічно жити, тому що в серці маю те, що не вмирає. Це взагалі, ефект не передати," - розповіла Ірина Костюк.

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