Трамп розкритикував високий курс долара і поскаржився, що економіку "скуто" Федеральним резервом

Президент США Дональд Трамп виступив за подальше зниження ставок Федерального резерву США і розкритикував високий курс долара до світових валют. Спілкуючись з журналістами перед поїздкою до Нью-Джерсі, Трамп заявив, що "дуже хотів би побачити" зниження ставки рефінансування на один відсотковий пункт.

Трамп виступив проти політики сильного долара, заявивши, що вона шкодить великим компаніям. "Ми скуті Федеральним резервом", - додав Трамп у спілкуванні з журналістами.

"Як президент, можна уявити, що я був би в захваті від нашого міцного долара. Це не так!" – написав Трамп у Twitter напередодні.

"Високі відсоткові ставки, порівняно до інших країн, тримають долар на високому рівні, що ускладнює нашим чудовим виробникам, як Caterpillar, Boeing, John Deere та автомобільним компаніям і іншим, можливості конкурувати на рівних", - йдеться у твіті.

Зменшення ставки Федерального резерву США може допомогти підтримати економічне зростання.

"Президент Трамп не хоче дуже добру економіку, він хоче чудову економіку", - заявив радник Білого дому з торгівлі та виробництва Пітер Наварро в коментарі Fox Business. Він запевнив пресу, що американська економіка "міцна як скеля".

Більш м'який курс долара міг би дозволити американським експортерам більш успішно конкурувати з китайськими товарами на світовому ринку, вважають спостерігачі.

У понеділок Китай вперше за десять років дозволив юаню опуститися нижче ключового рівня - 7 юанів за долар і згодом заявив, що припинить купувати у США сільськогосподарську продукцію. Цей новий виток протистояння Вашингтона та Пекіна міг спричинити до нестабільності на фондових ринках в США раніше цього тижня, заявляли аналітики.

Дивіться також: Торгова війна між США та Китаєм спровокувала міні кризу на фондових ринках США