Путін, Сі заявляють про зміцнення зв'язків, а Росія знову проводить ракетні удари по Україні

КИЇВ, Україна (AP) — Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін у п’ятницю заявили про поглиблення двосторонньої співпраці на тлі 10-місячної війни Москви в Україні. Україна пережила ще одну ніч атак безпілотниками і ракетами, після масованих ракетних обстрілів напередодні.

Перед зустріччю, Путін і Сі прямо не згадували Україну у своїх вступних словах під час відеоконференції, що транслювалася публічно. Вони привітали зміцнення зв’язків між Москвою та Пекіном на тлі, як вони назвали, «геополітичної напруженості» та «складної міжнародної ситуації», а Путін висловив бажання розширити військову співпрацю.

«Перед обличчям зростання геополітичної напруженості зростає значення російсько-китайського стратегічного партнерства як стабілізуючого фактора», — сказав Путін, чиє вторгнення в сусідню країну зупинив запеклий український опір і західна військова допомога.

Російський лідер заявив, що очікує, що Сі Цзіньпін відвідає Москву навесні. Така поїздка "продемонструє всьому світу міцність російсько-китайських зв'язків з ключових питань, стане головною політичною подією року в двосторонніх відносинах", сказав він.

Путін сказав, що військова співпраця займає «особливе місце» у відносинах між їхніми країнами. За його словами, Кремль націлений на «зміцнення співпраці між збройними силами Росії та Китаю».

Сі, у свою чергу, через перекладача заявив, що «перед обличчям складної і далеко не однозначної міжнародної ситуації» Пекін готовий «збільшувати стратегічне співробітництво з Росією, надавати один одному можливості розвитку, бути глобальними партнерами на благо народів наших країн та в інтересах стабільності в усьому світі".

Китайська державна телекомпанія CCTV у своєму звіті про зустріч назвала події в Україні "кризою". Цей термін означає відхід від звичайних посилань Китаю на «ситуацію в Україні», і ця зміна може відображати зростаючу стурбованість Китаю щодо розвитку конфлікту.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай зазначив, що Росія ніколи не відмовлялася від вирішення конфлікту шляхом дипломатичних переговорів, за що він (Китай) висловлює свою вдячність", - повідомляє CCTV.

Зв'язки між Москвою та Пекіном зміцнилися після того, як 24 лютого Путін ввів війська в Україну. Минулого тижня Москва та Пекін провели спільні військово-морські навчання у Східно-Китайському морі.

Китай, який пообіцяв «безмежну» дружбу з Росією, і відкрито не критикував дії Москви в Україні, звинувативши США та НАТО в провокуванні Кремля, він розкритикував каральні санкції, запроваджені проти Росії.

Росія, у свою чергу, рішуче підтримала Китай на тлі напруги у відносинах зі США через Тайвань.

І Росія, і Китай стикаються з внутрішніми труднощами. Путін намагається забезпечити внутрішню підтримку війни, яка триває довше, ніж очікувалося, в той час як сплеск випадків COVID-19 переповнив лікарні в Китаї.

В Україні влада в четвер заявила про жертви широкомасштабного російського ракетного нападу на електростанції та іншу життєво важливу інфраструктуру, що стало найбільшим подібним обстрілом за кілька тижнів. Під час обстрілу загинуло четверо мирних жителів, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

У п'ятницю вранці Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за минулу добу російські війська завдали загалом 85 ракетних ударів і 35 авіаударів по цілях на території України. Росія також здійснила 63 удари з реактивних систем залпового вогню, йдеться у військовому звіті.

Після перших ракетних ударів у четвер вранці російські війська атакували Україну безпілотниками іранського виробництва Shahed-131/136 у четвер увечері та рано в п’ятницю, усі вони були збиті, повідомили українські ВПС.

Деякі були націлені на Київ, заявив у п'ятницю мер Віталій Кличко. За словами Кличка, із семи запущених на українську столицю безпілотників-камікадзе два були збиті на підході до міста, а п'ять - над самим Києвом.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Росія не відмовляється від планів захопити весь Донецьк, прагнучи досягти мети до Нового року. Зеленський також попередив українців про можливий черговий масштабний повітряний напад.

"Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обов'язково. Виженемо їх. Без сумнівів. І вони нестимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне", - заявив Зеленський.