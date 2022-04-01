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"Зараз я більш за все ціную хліб", - розповідь українки, яка два тижні пробула в окупації під Києвом
Світлана Панюшкіна – одна з багатьох тисяч мешканців Київської області, які з перших днів війни потрапили в окупацію. Селище, де знаходиться її будинок, разом з іншими населеними пунктами Вишгородського району, опинилося на шляху російської армії, яка після захоплення Чорнобиля вирушила на Київ.
Разом з донькою-підлітком та чоловіком Світлана два тижні провели без світла, води, тепла та нормальної їжі. Виживати допомагали сусіди, які ділилися водою та картоплею, а в паузах між обстрілами ловили рибу у місцевій річці. Зрозумівши, що далі перебувати в окупації неможливо, родина вирішила спробувати прориватися на Київ.
Офіційної евакуації з цієї частини Київської області не проводиться. Люди виїжджають на свій страх та ризик. Аби вибратися на територію, підконтрольну ЗСУ, Світлані з дитиною довелось йти пішки десятки кілометрів, перебиратися через зруйновані мости, а вкінці шляху - пройти співбесіду з українськими військовими.
В інтерв'ю "Голосу Америки" Світлана розповіла, як війна змінила життя її сім'ї.
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Росія застосовує проти українців заборонені касетні боєприпаси – Amnesty International
У широкомасштабній війні проти України Росія застосовує заборонені касетні боєприпаси, чим порушує міжнародне право – такого висновку дійшли дослідники міжнародної правозахисної організації Amnesty International.
«В останні тижні російські сили використовували зброю невибіркової дії, як то касетні боєприпаси, і неточну зброю з широким радіусом дії, таку як некеровані «тупі» бомби та залпи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) при атаках на густонаселені цивільні райони», – заявляють правозахисники.
За їхніми словами, це є воєнним злочином.
Один із прикладів, який наводять у Amnesty International, – обстріл Салтівського району Харкова у період з 27 лютого по 16 березня.
«Кризова лабораторія Amnesty International підтвердила 22 інциденти в районі, що свідчать про пошкодження житлових масивів, включно зі школами, житловими будинками, продовольчими ринками та трамвайним депо. На фотографіях з місця обстрілу видно залишки ракет «Смерч» та касетні боєприпаси, розкидані по всьому району», – зазначають правозахисники.
Окрім того, в Amnesty International додають, що від касетних боєприпасів загинула дитина та двоє інших мирних жителів, які ховалися в дитячому садку на Сумщині, і цивільне населення, яке стояло у черзі за їжею у Чернігові.
За словами правозахисників, обстріли українських міст боєприпасами невибіркової дії Росія, зокрема, використовує для облоги цих населених пунктів.
«Amnesty International раніше задокументувала, як цивільні особи в Ізюмі перебувають на межі гуманітарної катастрофи, оскільки російські війська обстрілюють місто з початку вторгнення», – зазначають в організації.
Правозахисники наголошують, що цивільні особи, які опинилися у містах в облозі, мають терміново отримати гуманітарну допомогу, а також доступ до гуманітарних коридорів.
Дослідження Amnesty International базується на аналізі супутникових знімків, перевірці відео та фотографій інцидентів, а також на особистих та дистанційних інтерв’ю з людьми, які пережили облогу у п’яти містах.
27 березня Офіс генпрокурора України повідомив, що російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині.
31 березня в ООН заявили, що невибіркові удари Росії в Україні «можуть бути воєнними злочинами».
Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
35 країн домовилися допомагати Україні потужнішою зброєю
Британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що його країна та союзники і партнери, зокрема США, домовилися збільшити постачання зброї Україні та розширити види озброєнь для допомоги у протидії російському вторгненню.
Конференція показує рішучість міжнародної спільноти підтримувати Україну в умовах путінського нелегального і неспровокованого вторгнення.Бен Воллес
Заява міністра пролунала після другої спеціальної міжнародної конференції 31 березня, кількість учасників якої, кажуть у Лондоні, зросла до тридцяти п’яти.
Перша конференція постачальників зброї Україні відбулася 25 лютого - на другий день після початку повномасштабного російського вторгнення.
Міністр сказав, що тепер «низка країн виступили з новими ідеями та зобов’язалися виділити більше коштів».
Бен Воллес наголосив, що Захід «посилює координацію, щоб збільшити військову підтримку і домогтися, щоб Збройні сили України зміцнювалися, продовжуючи виганяти російські війська».
Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні для визволення потрібна наступальна зброя, зокрема він говорив про бойові літаки і танки.
Воллес сказав, що донори прислухалися до закликів України, і що на додаток до порівняно легкої зброї українцям допоможуть далекобійною артилерією та амуніцією, а також бронетехнікою і потужнішими засобами протиповітряної оборони.
Окремо були згадані системи берегової оборони, які могли б, наприклад, захистити Одесу і протидіяти російським кораблям у Чорному морі, з яких росіяни запускають по українських цілях крилаті ракети.
«Донорська конференція показує рішучість міжнародної спільноти підтримувати Україну в умовах путінського нелегального і неспровокованого вторгнення російських військ», - заявив британський міністр.
«Зараз я більш за все ціную хліб», - розповідь українки, яка два тижні пробула в окупації під Києвом. Відео
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