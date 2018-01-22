ЄБРР розширює можливості кредитування малого бізнесу в Україні

ЄБРР розширяє можливості кредитування малого та середнього бізнесу в Україні, зокрема в сфері відновлюваної енергетики в рамках програми співпраці з «Райффайзен Банком Аваль» в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ЄБРР.

Згідно з новою програмою, механізми ЄБРР дозволять банку зменшити ризикованість кредитування для фінансування проектів в сфері відновлюваної енергетики на суму 20 мільйонів євро. Українські компанії в рамках проекту також матимуть доступ до навчальних програм для бізнесу, які надає ЄС і адмініструє ЄБРР в сфері управління фінансами, комп’ютерних технологій та адміністрування бізнесу.

Програму розраховано на три роки.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Зобов’язання банку в рамках близько 400 проектів сягають майже 12,1 млрд євро, наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Як перетворити ідею на успішний проект в США - приклад українських підприємців

​