Республіканські сенатори цього літа проведуть низку розслідувань проти посадовців адміністрації Обами

Колишній заступник генерального прокурора США Рід Розенстін у середу дає свідчення на слуханнях в Сенаті, присвячених його ролі в розслідуванні щодо «російської справи».

Розенстіну було доручено курирувати розслідування після того, як генпрокурор Джефф Сешнз відсторонився від нього через свою роль у передвиборній кампанії президента Дональда Трампа. В травні 2017 року Розенстін призначив Роберта Мюллера спецпрокурором по даній справі і контролював його роботу до тих пір, поки в листопаді 2018 року Розенстін не був відправлений у відставку.

Юридичний комітет Сенату під головуванням республіканця Ліндсі Грема веде перевірку розслідування, яке передувало розслідуванню Мюллера



Виступаючи комітеті, Розенстін заявив, що йому не було відомо про будь-які проблеми з заявками на видачу ордерів, які він схвалив для ведення стеження за членами передвиборчого штабу Дональда Трампа в 2016 році.

За словами колишнього посадовця, проблеми з заявками на видачу ордерів були виявлені лише у грудні минулого року у ході перевірки генерального інспектора Мін'юсту. Перевірка виявила численні порушення, в тому числі при отримань дозволів на стеження, проте генінспектор дійшов висновку, що політичної упередженості в цій справі не було.

«Все схвалені мною заявки представлялися обгрунтованим на базі перерахованих у них фактів, і ФБР мало слідувати протоколам, щоб упевнитися, що кожен факт був перевірений», - йдеться в тексті показань Розенстіна.

Це не єдине розслідування, яке проводять сенатори-республіканці щодо певних посадових осіб адміністрації Обами

Це не єдине розслідування, яке проводять сенатори-республіканці щодо певних посадових осіб адміністрації Обами. Так, Комітет з внутрішньої безпеки та урядування, який очолює сенатор-республіканець Рон Джонсон, наразі вивчає документи, які в рамках власного розслідування запросив від компанії Blue Star Strategies. Ці документи мають відношення до консалтингових послуг, які протягом 2013 року до теперішнього часу Blue Star Strategies надавала компанії Бурісма, в Раді директорів якої перебував син колишнього віце-президента Джо Байдена Гантер. В рамках цього розслідування слухання поки що не відбулися.

Речник передвиборчої кампанії Байдена звинуватив сенатора Джонсона у зловживанні владою, щоб допомогти президенту Трампу.

Дивіться також: Головний лікар США попереджає про небезпеку нової хвилі коронавірусу через масштабні протест