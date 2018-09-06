Представників Католицької церкви викликали до суду у Нью-Йорку в рамках розслідування сексуального насильства

Генеральний прокурор Нью-Йорка у четвер викликав до суду представників усіх восьми римо-католицьких єпархій штату. Про це агентству Reuters повідомило джерело у правоохоронних органах.

Повістки є частиною цивільного розслідування, яке проводить офіс генпрокурора Барбари Андервуд, щодо того, як єпархії розглядали і могли покривати сексуальне насильство над неповнолітніми, заявило джерело, яке побажало зберегти анонімність.

У серпні Барбара Андервуд намагалася співпрацювати з окружними прокурорами, єдиними, хто має право скликати великі журі в штаті для розслідування можливих злочинів.

За законом штату Нью-Йорк, термін давності на такі злочини, як зґвалтування, не збігає.

Архієпархія штату Нью-Йорк заявила, що готова співпрацювати з Андервуд у рамках розслідування.

Минулого місяця у звіті великого журі щодо дворічного розслідування зловживань у штаті Пенсильванія зазначалося, що протягом останніх 70 років як мінімум тисяча людей, переважно дітей, були піддані сексуальному насильству з боку близько 300 священнослужителів.

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