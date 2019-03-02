Чим загрожують Трампу звинувачення у виплаті двом жінкам грошей за мовчання?

Демократи Палати представників Конгресу США розслідують, чи приховав президент Дональд Трамп від чиновників із урядової етики сотні тисяч доларів, які він заплатив Коену в рамках угоди, щоб змусити порнозірку Стормі Деніелс мовчати про те, що вона і Трамп нібито мали романтичні стосунки декілька років перед цим. Це слідство є частиною ширшого розслідування щодо Трампа та його помічників.

Скотт Амей (Scott Amey), генеральний радник Проекту з нагляду за урядом у Вашингтоні, заявив, що Трампу можуть висунути обвинувачення в рамках цивільного, чи кримінального процесу, через подання неправдивих даних, або шахрайство з формами розкриття фінансових даних уряду, щоб приховати свою участь у виплаті грошей під час кампанії.

«Легка здобич»

«Це може бути серйозною проблемою, і це може бути легко досягти Комітету з питань нагляду і реформ, якщо вони виберуть взяти участь у переслідуванні Трампа», – сказав Амей.

Незважаючи на те, що можливому порушенню етики досі не приділяється достатньої уваги, деякі експерти стверджують, що це може стати серйозним питанням у поєднанні з більш відомими проблемами, такими як звинувачення, що Трамп порушив закони про фінансування передвиборчої кампанії і був у змові з росіянами під час виборів 2016 року.

Адвокат президента, Руді Джуліані, визнав виплату грошових коштів, але заявив, що вона не порушує законів про фінансування виборчої кампанії, оскільки надійшла з особистих коштів Трампа, а не з його кампанії.

Коен, який свідчив перед комітетами Палати і Сенату цього тижня, минулого року визнав себе винним у порушенні федерального закону про вибори, організувавши грошові виплати Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал, які набагато перевищили законодавчі обмеження на внески до виборчих кампаній.

Коен заплатив Деніелс 130 тисяч доларів і домовився про виплату Макдугал 150 тисяч доларів після того, як обидві жінки погрожували опублікувати свої історії про сексуальні стосунки з Трампом якраз тоді, коли кандидат від республіканців був близький до того, щоб затвердити свою кандидатуру від партії. Трамп спростував їхні твердження.

Коена було засуджено до трьох років у в’язниці за фінансові злочини, а також брехню перед Конгресом і порушення законів кампанії через виплати, метою яких було змусити мовчати жінок, що звинувачували Трампа.

Потенційні кримінальні обвинувачення проти Трампа

Після показань Коена в середу законодавці-демократи сказали, що колишній юрист Трампа потенційно втягнув президента у вчинення злочину під час перебування на посаді. У доповіді, опублікованій цього тижня, правозахисник із питань етики «Громадяни за відповідальність і етику» (Citizens For Responsibility and Ethics) у Вашингтоні заявив, що Трамп потенційно може зіткнутися з вісьмома кримінальними обвинуваченнями у зв'язку з грошовими виплатами.

У шквалі твітів у п'ятницю Трамп атакував свого колишнього адвоката як «повністю дискредитованого» і написав, що Коен зробив «шахрайські і нечесні заяви» під час його свідчень.

В останні тижні слідчі Комітету з нагляду Палати представників зосередили увагу на тому, що Трамп не повністю розкрив платежі Коена у своїх щорічних формах розкриття фінансових даних. Слідчі вимагають документи від Білого дому та організації Трампа і просять адвокатів президента відповісти на їхні запитання.

Всі вищі посадові особи уряду – в тому числі президент – зобов'язані подавати в Управління державної етики щорічні форми розкриття фінансових даних, перелічуючи їхні активи та зобов'язання. Норми управління вимагають, щоб кожна форма розкриття описувала зобов'язання, що перевищують 10 тисяч доларів США, та ідентифікували кредитора.

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