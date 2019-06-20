США очікують ретельного і прозорого розслідування нападу на журналіста Комарова

Співчуття через смерть українського журналіста-розслідувача Комарова та сподівання на ретельне і прозоре розслідування, висловлюють в своїх заявах представники міжнародної спільноти.

"Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова і ми солідарні з українським народом в очікуванні ретельного, прозорого розслідування нападу на нього", - йдеться в повідомленні Посольства США в Україні у Twitter.

Черкаський журналіст Вадим Комаров помер, перебуваючи в комі після нападу 4 травня.

"Безкарність має припинитись негайно!" – йдеться у відповідній заяві представництва ООН з прав людини в Україні.

"Журналіст-розслідувач з Черкас (Україна) Вадим Комаров загинув сьогодні, після грубого нападу в травні. Щирі співчуття родині. Це третя смерть журналіста в Україні з 2014 року. Безкарність має припинитись негайно! Нападники мають бути притягнені до відповідальності", - йдеться в заяві ООН.

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